Le milieu de terrain de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain s’est ouvert sur son côté autocritique en tant que footballeur, y compris les matchs auxquels il détestait jouer.

Oxlade-Chamberlain fait partie de l’équipe de Jurgen Klopp à Liverpool depuis 2017, produisant des performances importantes et marquant des buts clés.

Mais la carrière d’Anfield, âgée de 27 ans, a généralement été interrompue par une blessure, au moment où il se lance.

Il faut du temps à tout footballeur pour revenir au meilleur de sa forme physique en Premier League et Oxlade-Chamberlain connaît les niveaux exigés de lui aux Reds.

«J’ai toujours été autocritique», a-t-il déclaré au Telegraph.

« Je sais quand je me sens bien. Cela passe par la performance. Je déteste les matchs qui me passent à côté. Surtout dans cette équipe.

« Quand je suis au milieu de terrain, je connais mon rôle, alors quand je sens que je n’en fais pas assez – courir avec le ballon, créer, tirer, donner à Mo (Salah), Sadio (Mane) et Bobby (Firmino) des occasions de marquer – je reconnais C’est de là que vient l’autocritique.

« Je voulais plus de moi-même pour beaucoup de la saison dernière. Je peux regarder en arrière et dire » huit buts – mon plus grand jamais en une saison, et quatrième plus haut dans l’équipe « . Mais je n’étais pas satisfait de la façon dont j’ai performé pour J’attends plus de moi dans certains domaines à certains moments. Quand je ne le fais pas, je suis frustré. «