Oxford Vaccine Group : 30 ans de lutte contre les « six maladies mortelles » avec une installation artistique majeure

L’installation se compose de six sculptures tridimensionnelles tissées en saule anglais. Par Angela Palmer (avec autorisation)

Pour promouvoir l’éducation scientifique, une installation artistique majeure présentant des bactéries, des virus et un parasite considérablement améliorés sera dévoilée le 26 septembre au Musée d’histoire naturelle de l’Université d’Oxford.

Le but est de célébrer 30 ans de développement de vaccins au sein de l’Oxford Vaccine Group (OVG), qui lutte contre certaines des maladies les plus mortelles au monde.

L’événement est appelé The Deadly Six : la bataille d’Oxford contre le monde microbien et il a été conçu par le célèbre L’artiste écossaise Angela Palmer. L’événement sera ouvert par d’éminents scientifiques tels que le professeur Sir Andrew Pollard et le professeur Teresa Lambe OBE, ainsi que par l’artiste créatrice Angela Palmer.

L’Oxford Vaccine Group, créé en 1994, et vise à fournir des recherches scientifiques sur le développement et la mise en œuvre de vaccinsen particulier des maladies pour lesquelles il n’existait à l’époque aucun vaccin efficace.

L’installation se compose de six sculptures tridimensionnelles tissées en saule anglais, représentant différentes maladies pour lesquelles OVG a développé un vaccin : pneumonie, méningite, typhoïde, COVID, paludisme et Ebola. Cinq d’entre eux seront suspendus dans la salle centrale du Musée, au sein du Comment fonctionne l’évolution galerie, la sixième – une représentation d’Ebola de 2,4 m de long et pesant 75 kg – posée au niveau du sol.

« Depuis 30 ans, OVG travaille à la pointe de la recherche vaccinale dans la lutte contre ces maladies et bien d’autres, sauvant des millions de vies et aidant les personnes de tous âges à vivre plus longtemps, plus heureuses et en meilleure santé », explique le professeur Pollard « et c’est vraiment excitant de voir Angela donner vie à cela dans ses œuvres.

Palmer, dont les sculptures sont exposées dans des musées du monde entier, a déjà créé une sculpture en verre de la sphère originale de particules du coronavirus de Wuhan, 8 millions de fois sa taille, qui a été dévoilée au Musée d’histoire naturelle et est maintenant exposée au Musée des sciences de Londres.

« J’avais initialement prévu d’utiliser la même technique », explique Palmer, « Mais à part le coronavirus, aucun d’entre eux n’a été modélisé en 3D. »

«Je me battais pour trouver un concept alternatif», poursuit-elle, «et je suis tombée sur une collection de formes étranges en trois dimensions tissées en paille pendant mes vacances. L’une d’elles m’a particulièrement rappelé la forme de la bactérie de la méningite, et il m’a semblé que je pouvais envisager de créer l’intégralité de l’installation en saule.

« Willow m’a immédiatement séduit », ajoute Palmer. « C’est un arbre originaire de Grande-Bretagne et imprégné d’associations médicales remontant à quelque 3 500 ans. »

Palmer a ensuite retrouvé deux des plus grands tisserands du Royaume-Uni, Jenny Crisp et Issy Wilkes, pour collaborer sur le projet. Avec le soutien d’un autre tisserand de saule renommé, Mel Bastier, les sculptures ont ensuite été créées, formées à partir des dessins de l’artiste et de fichiers d’illustrations scientifiques, testant les capacités potentielles du saule jusqu’à ses limites.

Le son sera également présent dans l’installation, avec un haut-parleur inséré dans la sculpture représentant le parasite du paludisme. Cela joue le « gémissement » aigu sinistre mais familier de l’un des moustiques les plus mortels au monde (le son de Anophèle Funestus sera joué en boucle, avec une pause de 10 secondes toutes les minutes pour symboliser le fait qu’aujourd’hui un enfant de moins de 5 ans meurt du paludisme toutes les 60 secondes).

L’installation a été en partie financée par la division Jardins, Bibliothèques et Musées (GLAM) de l’Université d’Oxford et sera ouverte au public du 26 septembre 2024 au 5 janvier 2025.