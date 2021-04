Oxford United et Sunderland ont été inculpés par la FA pour leur conduite lors d’un match de League One de mauvaise humeur plus tôt ce mois-ci.

Le manager d’Oxford United Karl Robinson et l’entraîneur adjoint de Sunderland Jamie McAllister ont également été accusés individuellement par la FA pour leur comportement lors de l’affrontement du Vendredi saint.

Immédiatement après la victoire 3-1 de Sunderland, Robinson, expulsé pendant le match, avait déclaré qu’Oxford contacterait la police pour un prétendu « coup de tête » sur le gardien Jack Stevens. Cependant, le lendemain, le club a déclaré qu’il ne porterait pas plainte à la police, laissant la FA enquêter.

Un communiqué de la FA a déclaré: « Le Sunderland AFC et l’Oxford United FC ont été inculpés d’une infraction à la règle E20 de la FA à la suite de leur match en EFL League One le vendredi 2 avril 2021.

















Faits saillants du match Sky Bet League One entre Sunderland et Oxford.



« Les deux clubs n’auraient pas veillé à ce que leurs joueurs et / ou officiels de club se conduisent de manière ordonnée et / ou se soient abstenus de tout comportement provocateur dans ou autour de la zone du tunnel à la mi-temps et à plein temps du match.

« Karl Robinson de l’Oxford United FC et Jamie McAllister de Sunderland AFC ont également été accusés d’infraction à la règle E3 de la FA. »

« Il est allégué que le comportement du manager de l’Oxford United FC dans ou autour de la zone du tunnel à plein temps et de l’entraîneur du Sunderland AFC à la mi-temps de la rencontre constituait une conduite inappropriée et / ou violente.

















Le manager d'Oxford United, Karl Robinson, a été expulsé lors de la défaite de son équipe à Sunderland.



« Ils ont jusqu’au mercredi 28 avril pour fournir leurs réponses respectives. »

Une victoire féroce 3-1 pour Sunderland aurait entraîné des incidents dans le tunnel à la fin des deux mi-temps.

Robinson a déclaré après: « Nous avons demandé à la police de venir. Leurs joueurs l’ont vu, nos joueurs l’ont vu.

« Mon gardien, il a été frappé à la tête à la mi-temps, il y a eu une bagarre massive là-dedans. »

















Robinson a déclaré immédiatement après le match que la police serait contactée après que le gardien de but Jack Stevens aurait été frappé à la tête à la mi-temps.



L’entraîneur-chef de Sunderland, Lee Johnson, a déclaré: « Vraiment, je n’ai pas vu ce qui s’est passé à la mi-temps. J’étais dans les toilettes, attendant que les garçons dans le vestiaire se demandent où tout le monde était.

« C’était probablement une bonne chose parce que j’aurais été comme Scrappy-Doo là-dedans. Regardez, ça arrive tout le temps, surtout dans une zone condensée. Il y avait beaucoup de sacs à main.

« Il est [Robinson] doit être prudent. Je vais te dire ça.

« Quand il s’agit du récit de n’importe quel argument, il y a toujours deux côtés à toute histoire. Laissez-moi vous dire, il y avait beaucoup d’employés d’Oxford qui n’en sont pas sortis sentant les roses, disons simplement ça. »