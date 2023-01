Oxford United contre Arsenal – Rapport de match de football – 9 janvier 2023

Une paire de buts en deuxième mi-temps d’Eddie Nketiah a vu Arsenal battre une équipe têtue d’Oxford United par un score final de 3-0 au troisième tour de la FA Cup lundi.

Mohamed Elneny a sorti l’impasse après la mi-temps avec une tête fracassante avant que Nketiah ne marque deux fois pour aider l’équipe de Mikel Arteta à dépasser son adversaire de Ligue 1 pour établir une égalité juteuse au quatrième tour avec Manchester City.

Oxford a frustré Arsenal tout au long d’une première mi-temps sans but, mais a augmenté la pression après la pause et Elneny a redirigé le coup franc fouetté de Fabio Vieira devant Edward Mcginty pour mettre les Gunners devant.

Nketiah a marqué ses buts en l’espace de cinq minutes avec une paire de finitions élégantes grâce à des passes décisives tout aussi élégantes de Vieira et Gabriel Martinelli.

Les leaders de la Premier League affronteront l’équipe qui les chassera de la deuxième place de l’élite anglaise lorsqu’ils se rendront à l’Etihad le week-end du 28 janvier.

Arsenal a maintenant remporté ses 14 derniers matches de FA Cup contre des équipes extérieures aux deux premières divisions du football anglais. Wrexham a été la dernière équipe à ne pas figurer dans les deux premières ligues à éliminer Arsenal en janvier 1992.

“Il est toujours difficile de gagner dans ces manches”, a déclaré Arteta à ITV Sport. “Il faut être patient et nous attendions les ouvertures à venir.

“Eddie marque des buts et contribue à notre façon de jouer et je suis ravi pour lui. Il doit marquer des buts et il le fait.”