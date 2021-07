Oxford révélée comme la ville la plus conviviale du Royaume-Uni

OXFORD a été révélée comme la ville la plus conviviale du Royaume-Uni, selon des recherches.

L’étude de 3 000 adultes à travers les pays a révélé que Wrexham était de justesse à la première place de la ville d’Oxfordshire.

Oxford a été révélée comme la ville la plus conviviale du Royaume-Uni Crédit : Moment – Getty

Gloucester et Aberdeen ont également obtenu de bons résultats sur les questions de gentillesse, d’encouragement et de prise en charge des autres dans le nouvel indice d’amitié.

Oxford a obtenu un score systématiquement élevé dans toutes les catégories, y compris l’endroit le plus probable où un ami peut mettre un bon mot pour vous trouver un emploi et donner des conseils aux autres.

Le Pays de Galles abrite ceux qui feront tout leur possible pour les autres, ceux d’Aberystwyth et de Wrexham ayant obtenu les scores les plus élevés pour un tel comportement.

L’indice d’amitié a été créé par Thomas & Friends pour marquer la Journée internationale de l’amitié demain (30 juillet).

Pour le célébrer en tête de l’indice, Oxford a été «jumelé» avec l’île de Sodor, la maison de Thomas the Tank Engine.

Un panneau de jumelage a été dévoilé lors d’une cérémonie spéciale qui s’est tenue ce matin à la gare d’Oxford en présence de Sir Topham Hatt de l’émission et du conseiller Mark Lygo, lord-maire d’Oxford.

Claudia Caron a déclaré : « Le cadeau de l’amitié est vraiment merveilleux et quelque chose que nous avons célébré avec fierté depuis plus de 75 ans, nous tenons donc à féliciter chaleureusement Oxford pour avoir été la ville la plus sympathique de notre tout premier indice d’amitié Thomas & Friends.

« Nous sommes ravis de jumeler officiellement la ville avec l’île de Sodor, en reconnaissance de son incroyable statut amical. »

Il est également apparu que le nord du Pays de Galles était également l’endroit où aller si vous recherchez un compliment, avec 55% d’entre eux distribuant fréquemment des éloges.

LES VILLES LES PLUS AMICALES DU ROYAUME-UNI 1. Oxford – 21,8 2. Wrexham – 21,5 3. Gloucester – 20,8 4. Aberdeen – 20,7 5. Worcester – 20,5 6. Aberystwyth – 20,4 7. Portsmouth – 19,7 8. Londres – 18,8 9. Coventry – 18,5 10. Swansea – 18,3 11. Brighton et Hove – 17,9 12. Édimbourg – 17,2 13. Belfast – 16,7 14. Manchester – 16,6 15. Wolverhampton – 16,5 16. Cardiff – 16,3 17. Southampton – 15,9 18. Sheffield – 15,9 19. Plymouth – 15,8 20. Bristol – 15,5

Ceux de Belfast étaient les plus déterminés à voyager le plus loin possible pour aider un ami dans le besoin, prêts à parcourir plus de 61 milles pour aider avec un pneu crevé, soit huit milles de plus que la moyenne.

Alors que l’indice d’amitié a également révélé que ceux d’Aberdeen sont les plus susceptibles d’intervenir pour aider leurs amis à éviter une situation embarrassante.

Les principaux signes d’être une personne amicale selon l’Index ont été révélés comme étant un bon auditeur, fiable et toujours là pour les autres.

Accepter les gens pour ce qu’ils sont, aider quelqu’un sans qu’on le lui demande et avoir un comportement amical et ouvert étaient d’autres signes certains.

Fait intéressant, plus d’un quart pensaient à première vue, d’autres pourraient ne pas penser qu’ils seraient abordables – bien que 71% pensaient qu’ils étaient amicaux.

Et 56 pour cent pensent qu’un endroit ayant la réputation d’être un endroit accueillant les inciterait à vivre dans une ville en particulier.

La recherche a été menée dans le monde sur 16 000 adultes via OnePoll et a également nommé aujourd’hui les villes les plus amicales d’Australie (Sydney), de Nouvelle-Zélande (Auckland), d’Italie (Naples), de Grèce (Irakleion), de Turquie (Izmir) et de Pologne (Kielce).

Oxford rejoint ces six autres endroits les plus conviviaux pour avoir dominé l’Index du monde entier, pour avoir l’honneur d’être jumelé avec l’île de Sodor.

Le conseiller Mark Lygo, lord-maire d’Oxford, a déclaré: «C’est une excellente nouvelle qu’Oxford ait été élue ville la plus conviviale du Royaume-Uni et je tiens à remercier Thomas & Friends d’avoir confirmé quelque chose que je pense que nos résidents savent depuis longtemps.

« Oxford est composée de nombreuses communautés diverses qui ont toutes bénéficié et ajouté aux longues traditions de convivialité et d’inclusivité de la ville, qui se sont avérées si importantes, en particulier au cours des 18 derniers mois.

« En effet, Oxford a des amis dans le monde entier et nous sommes fiers de nos liens internationaux, notamment des jumelages avec Bonn, Grenoble, Leyde, Padoue, Wroclaw, Perm, León et Ramallah. »