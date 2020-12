Les scientifiques de l’Université d’Oxford ont publié aujourd’hui une étude prouvant que leur vaccin contre le coronavirus était sûr et efficace à 70% dans les essais cliniques.

Et le régulateur britannique est maintenant confronté à un « dilemme » sur l’opportunité d’approuver un régime à 1,5 dose qui semble le porter à 90% après que les chercheurs ont découvert l’amélioration par accident.

La MHRA examine l’opportunité d’approuver le vaccin depuis le 27 novembre et devrait prendre une décision avant la fin de l’année.

AstraZeneca, la société pharmaceutique produisant le vaccin, a déclaré que l’efficacité de 62% observée chez les personnes ayant reçu deux doses complètes du vaccin était suffisamment bonne pour atteindre les normes des régulateurs du monde entier.

Mais un petit groupe de volontaires qui n’ont reçu par erreur qu’une demi-dose d’abord, suivie d’une dose complète, ont obtenu une bien meilleure protection à 90% du Covid-19.

Les chercheurs du projet ont déclaré que la découverte était «intrigante» et «imprévue», mais ils ne savaient pas si la MHRA voudrait l’approuver de cette façon.

Le Dr Andrew Pollard, président de l’Oxford Vaccine Group, a déclaré aujourd’hui: «La plupart des données ont été générées pour prendre en charge les deux doses complètes, donc je pense que ce sera l’objet de l’examen réglementaire.

«Cependant, il appartient entièrement aux régulateurs de décider exactement ce qu’ils pensent que l’étiquette devrait dire à la fin.

«Cela complique les choses – nous n’avons pas prévu qu’il y aurait des différences entre les groupes.

Des scientifiques de l’Université d’Oxford et de la société pharmaceutique britannique AstraZeneca ont mis au point un vaccin contre le coronavirus qui, selon une étude, est efficace à 70% en moyenne pour prévenir Covid-19

Un expert a déclaré que c’était un « dilemme » pour les régulateurs de décider comment le vaccin devrait être administré, un schéma posologique n’étant testé que sur un petit nombre de personnes semblant être plus efficace (Photo: un volontaire reçoit le vaccin d’Oxford dans un essai. En Angleterre)

Le Dr Simon Clarke, microbiologiste de l’Université de Reading qui n’a pas participé au développement du vaccin, a déclaré: «Le rapport sur l’essai réussi du vaccin Oxford / AstraZeneca présente aux régulateurs un dilemme.

«Les données sont plus convaincantes pour la cohorte qui a reçu une demi-dose du vaccin lors de son premier vaccin.

«Non seulement cela semble conférer une meilleure protection contre la maladie, mais c’est dans ce groupe qu’il y a une réduction de la transmission asymptomatique du virus, ce qui est essentiel si l’on veut obtenir une immunité collective pour obtenir une protection plus large de la population.

« Malheureusement, cette cohorte était relativement petite, ce qui réduisait la fiabilité des résultats – en outre, elle ne contenait aucun participant plus âgé (55 ans ou plus) et il reste possible que si les régulateurs ont permis l’utilisation du vaccin de cette manière, le plus le groupe à risque peut ne pas être protégé ».

L’étude publiée aujourd’hui confirme les résultats annoncés par les scientifiques fin novembre.

Celles-ci étaient que, sur un groupe de 5 807 personnes ayant reçu le vaccin, seules 30 ont été testées positives pour le coronavirus, contre 101 sur 5 829 personnes ayant reçu un faux vaccin.

Dans l’ensemble, le vaccin a évité 70,4% des cas de coronavirus chez les personnes qui en étaient atteintes, selon l’étude.

Des données plus détaillées ont montré que trois personnes sur 1367 ayant reçu une demi-dose suivie d’une dose complète ont contracté la maladie, ce qui représentait 90% de prévention, contre 71 sur 4455 qui ont reçu les deux doses normales normales (62%). .

La protection de 90% serait évidemment préférable pour les régulateurs, mais il y a beaucoup moins de données pour prouver qu’elle fonctionne, ce qui signifie qu’il est possible que les résultats soient un hasard et qu’elle n’a été testée sur personne de plus de 55 ans.

Le programme à demi-dose est le résultat d’une mauvaise mesure de dose et les chercheurs ne s’en sont pas rendu compte tant que les gens n’avaient pas déjà reçu les injections.

Lorsque les résultats ont été initialement annoncés, les scientifiques ont soulevé des inquiétudes concernant le nombre de 90%, mais l’équipe d’Oxford a expliqué aujourd’hui qu’elle avait déjà informé les régulateurs des médicaments de l’erreur et avait accepté de l’inclure dans les résultats de leurs essais pour la transparence bien avant que cela ne se produise. être plus efficace.

Le Dr Pollard a déclaré: « Je pense qu’il est juste de dire que cela doit être approfondi.

« L’utilisation de la faible dose n’était pas planifiée mais nous avons discuté, avant de commencer l’essai de phase trois, du dosage avec les régulateurs …

«Ils ont convenu qu’il était approprié de continuer la demi-dose.