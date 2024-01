Oxford fleurit avec des divertissements printaniers

Alors que les étudiants retournent dans leur ville universitaire bien-aimée après une longue pause, ils ont un programme chargé d’événements créatifs à espérer. Que ce soit par un amour commun pour la musique, une passion pour la littérature ou une adoration pour le cinéma, la communauté d’Oxford s’épanouira avec des opportunités de divertissement artistique ce semestre de printemps.

Certains étudiants, comme Jasalyn McNamara, étudiant en marketing, ont déclaré qu’ils étaient prêts à retourner à Oxford et à découvrir certains des événements proposés par la communauté.

« Après cette pause, je suis tellement prêt à retourner à Oxford. Proud Larry’s et The Lyric ont tellement de bons spectacles à venir que je vais certainement y aller », a déclaré McNamara.

Le semestre de printemps commence avec un double titre du groupe folk-rock américain Happy Landing. Le groupe, formé à Oxford, jouera au Proud Larry’s les jeudi 25 et vendredi 26 janvier. Les portes ouvriront à 20 heures et le spectacle débutera à 21 heures les deux soirs.

L’artiste de musique country Kolby Cooper se produira également sur la place le 26 janvier. Son set à The Lyric devrait débuter à 20h

Lamont Landers, candidat à la saison 14 d’America’s Got Talent, donnera un spectacle gratuit au Proud Larry’s le mercredi 31 janvier à 19 heures. Le musicien émouvant permettra aux Oxoniens de profiter d’une évasion en milieu de semaine.

Le divertissement se poursuit en février, lorsque Hotline TNT organisera une soirée d’énergie explosive au Proud Larry’s le jeudi 1er février. Les portes ouvriront à 20h et le spectacle débutera à 21h.

Underground Springhouse et The Talisman se produiront au Proud Larry’s le vendredi 2 février à partir de 21 heures. Après cela, George Singleton, avec le soutien direct de Jayce Turley, montera sur scène le samedi 10 février avec des portes ouvertes à 19 heures : 30h et coup d’envoi du spectacle vers 20h30

Le prochain événement Proud Larry’s de février aura lieu le 22 février à 21 heures avec le groupe Eggy en tête d’affiche. La nuit suivante, à la même heure, l’artiste country Dalton Dover donnera une sérénade dans la salle.

Le Lyric a un programme chargé pour février. Le samedi 3 février, Wildest Dreams: A Taylor Swift Dance Night devrait commencer à 21 heures. La musique country prendra le relais sur The Lyric pendant la majeure partie du mois restant, avec Randall King et Kylie Frey se produisant le jeudi 8 février à 20h et Warren Zeiders le jeudi 15 février à la même heure.

Le 24 février, The Stews monteront sur scène à The Lyric. Pecos and the Rooftops clôturera la programmation de février de The Lyric le 29.

Le groupe JD McPherson devrait faire vibrer Proud Larry’s le vendredi 1er mars avec les favoris locaux The Castellows sur scène le jeudi 7 mars. La nuit suivante, Elijah Johnston jouera devant une foule. Chacun de ces spectacles débutera à 21h

Le groupe de country alternatif Fust et son soutien direct Will Griffith donneront un spectacle gratuit au Proud Larry’s le mardi 19 mars à 19 h.

Le seul événement annoncé pour mars à The Lyric est un set de Kurt Vile and the Violators le dimanche 24 mars. Les portes ouvriront à 17 heures et le spectacle commence officiellement une heure après.

Du jeudi 21 mars au dimanche 24 mars, les membres de la communauté d’Oxford se réuniront pour le festival annuel du film d’Oxford. Cet événement présentera plus de 100 films au Malco Oxford Commons Cinema & Grill.

Le Centre d’étude de la culture du Sud de l’Université du Mississippi accueillera la 30e Conférence d’Oxford sur le livre du mercredi 3 avril au vendredi 5 avril. Cet événement permettra aux participants et aux auteurs de nouer des liens autour d’un intérêt commun pour la littérature.

Du vendredi 26 au samedi 27 avril, les membres de la communauté d’Oxford se rassembleront sur la place pour le très populaire festival Double Decker. Avec de la musique live et des vendeurs créatifs, Double Decker servira de centre de créativité.

«Je suis très excité d’aller à Double Decker cette année. Chaque année, je passe toujours le meilleur moment. La programmation est toujours excellente et c’est une excellente façon pour tout le monde de se réunir et de célébrer la musique au sein de la communauté », a déclaré McNamara.