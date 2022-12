Oxford a dévoilé son mot de l’année et les internautes ont des réactions hilarantes

L’Oxford English Dictionary a dévoilé le mot de l’année 2022 et c’est : Goblin mode. Selon leur site officiel, cela signifie “un type de comportement qui est indulgent, paresseux, négligent ou cupide, généralement d’une manière qui rejette les normes ou les attentes sociales”. Le mot a été choisi par vote public après être devenu viral en février. L’université a également annoncé la même chose sur Twitter et les internautes ont beaucoup à dire à ce sujet. « La ‘communauté gobeline’ a parlé ! Nous sommes ravis d’annoncer que le mode gobelin sera le #OxfordWOTY 2022″, lit-on dans le tweet.

Depuis sa mise en ligne, il a recueilli plus de 5 700 j’aime. “Je n’ai jamais entendu l’expression ‘mode gobelin’ de ma vie. Comment est-il entré dans le dictionnaire”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Dieu merci pour le dictionnaire d’Oxford, j’ai abusé du” mode gobelin”, pensant qu’il s’agissait d’un terme d’aménagement paysager, décrivant une mauvaise technique de coupe de l’herbe comme dans : “Cette pelouse a l’air d’avoir été “tondue par un gobelin !”.

Voici quelques réactions :

C’est la première fois que j’entends ça, pas étonnant que plus personne n’utilise le dictionnaire Oxford.— Liam (@LiamHNox) 5 décembre 2022

Pour la toute première fois, Oxford Languages ​​a permis au grand public de voter sur sa sélection annuelle du mot de l’année. Un groupe d’éminents lexicographes a sélectionné les trois derniers mots parmi une vaste liste de candidats méritants : Metaverse, #IStandWith et le mode gobelin. Plus de 300 000 anglophones ont participé à la période de vote en ligne de deux semaines pour le mot de l’année.

Cette phrase a gagné en popularité plus tôt cette année comme une façon de dire que nous devrions rejeter les attentes que la société place sur nous et plutôt poursuivre ce que nous voulons accomplir. Ce terme a culminé plus tôt cette année avec l’idée de rejeter les attentes de la société qui nous sont imposées, en faveur de faire ce que l’on veut faire.

