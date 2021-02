Oxfam Inde organise un marathon virtuel pour célébrer la Journée internationale de la femme

Pour marquer la Journée internationale de la femme 2021, l’organisation non gouvernementale Oxfam Inde organisera un marathon virtuel, #WalkForHer. Ce sera un hommage à toutes les femmes qui doivent non seulement lutter contre les inégalités entre les sexes à chaque étape de leur vie, mais aussi à celles qui ont subi le plus gros impact du verrouillage en 2020 en termes de perte d’emploi, de violence domestique et de perturbation de l’éducation.

Il s’agit de la première édition du défi 2021 Virtual Trailwalker d’Oxfam Inde. Cette édition se déroulera en 2 parties – la première, entre le 25 février et le 6 mars et la seconde, entre le 8 mars et le 17 mars. L’édition propose trois défis au choix des participants: ils peuvent parcourir 100 km, 50 km ou 25 km en 10 jours.

Pour Oxfam India, une organisation à but non lucratif œuvrant pour l’éducation des enfants, l’autonomisation des femmes et la lutte contre les inégalités, le Trailwalker Challenge aidera non seulement à collecter des fonds, mais lancera également la conversation sur des sujets comme ceux-ci.

L’un des participants au walkathon #WalkForHer est l’homme d’affaires Taher Merchant, basé à Bengaluru. En 2018, Taher est devenu le premier Indien à terminer l’Ultra Marathon Everest Base Camp – un marathon de 60 km – en plus d’une décennie. L’année dernière, il a rejoint le défi Virtual Trailwalker d’Oxfam pour relever le défi des 100 km en seulement deux jours. Il a participé en solidarité avec les travailleurs migrants qui ont dû faire face à d’immenses difficultés pendant le confinement. Il est prêt à se présenter à nouveau cette année.

«Je me connecte également à la cause de cette année et je ferai ma part pour la soutenir. Je crois que nous sommes tous égaux et oui, l’inégalité entre les sexes existe depuis longtemps dans notre société, mais il est temps d’y mettre fin pour de bon. Allons tous #WalkForHer. Cette année, j’essaierai également de parcourir la distance encore plus vite que la dernière fois », a déclaré Taher.

Pankaj Maste de Mumbai, qui a parcouru 100 km en une seule journée en 2020, participera également. À propos du défi de cette année, il dit: «Me mettre au défi est très important pour moi parce que je crois que ce n’est que lorsque vous vous dépassez, que vous réalisez votre véritable potentiel. Un défi de remise en forme est la meilleure façon de courir contre la montre et de gagner. Le thème de cette année est également très important car nous pouvons tous réaliser l’impossible avec confiance, passion et travail acharné, quel que soit notre sexe. Le genre ne devrait être un obstacle pour personne et c’est pourquoi je vais #WalkForHer pour mettre fin aux inégalités entre les sexes. »

Anupama Singha Roy de Bengaluru est tout aussi enthousiasmée par le défi que par le thème. «Faire passer mon esprit et mon corps à un test d’endurance, puis me prélasser dans le sentiment d’accomplissement lorsque l’exploit est réussi, est incomparable! Je crois vraiment au dicton « Ne limitez pas vos défis, défiez vos limites! » Et c’est une idée merveilleuse d’encourager les gens à adopter l’égalité des sexes. Ne nous limitons pas à un thème, mais en faisons désormais notre mode de vie.