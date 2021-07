Oxfam : 11 personnes meurent de faim chaque minute dans le monde

« Aujourd’hui, un conflit incessant s’ajoutant aux retombées économiques du COVID-19 et à une aggravation de la crise climatique ont poussé plus de 520 000 personnes au bord de la famine », a ajouté Maxman. « Au lieu de lutter contre la pandémie, les belligérants se sont affrontés, portant trop souvent le dernier coup à des millions de personnes déjà frappées par les catastrophes météorologiques et les chocs économiques. »