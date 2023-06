Owlet reçoit l’autorisation de la FDA pour sa chaussette d’oxymétrie de pouls pour nourrissons

Jeune hibouune entreprise technologique spécialisée dans la surveillance intelligente des bébés, a reçu l’autorisation de la FDA pour sa chaussette médicale sans fil d’oxymétrie de pouls pour nourrissons baptisée BabySat.

BabySat utilise la technologie d’oxymétrie de pouls pour surveiller la fréquence cardiaque et le niveau de saturation en oxygène d’un bébé et alerte les soignants lorsqu’une lecture est en dehors des plages prescrites. La société affirme que l’appareil est destiné à être utilisé conformément aux recommandations d’un fournisseur de soins de santé pour les bébés nécessitant une surveillance à domicile.

L’appareil devrait être lancé cette année aux États-Unis

« Notre mission est de fournir aux soignants les bonnes informations au bon moment pour prendre des décisions éclairées concernant la santé de leur bébé », a déclaré Kurt Workman, PDG et cofondateur d’Owlet, dans un communiqué. « Aujourd’hui, les parents dont les bébés ont besoin d’une surveillance supplémentaire sont renvoyés à la maison avec des solutions traditionnelles qui peuvent être contraignantes et plus lourdes pour les parents. BabySat fait avancer la modernisation de la technologie de qualité hospitalière pour une utilisation à domicile et souligne notre engagement à transformer les solutions de soins pour bébés. . »

LA GRANDE TENDANCE

Jeune hibou est devenu public en 2021 après avoir fusionné avec une société d’acquisition à vocation spéciale, se négociant à un peu moins de 10 $ par action à la Bourse de New York. C’est prix de l’action a augmenté de 32% au dernier regard aujourd’hui suite à l’annonce de l’autorisation de BabySat par la FDA, se négociant à 0,33 $ par action, bien en dessous de sa valeur commerciale initiale.

Fin 2021, la société a retiré ses vêtements portables Smart Sock du marché après avoir reçu un lettre d’avertissement de la FDA qui a fait chuter le cours de son action. L’agence a déclaré qu’Owlet commercialisait les produits en tant qu’outils de « diagnostic », ce qui nécessiterait une autorisation 510 (k).

En mars 2022, la société a lancé son vêtement de sommeil axé sur le consommateur pour les enfants jusqu’à 5 ans ou jusqu’à 55 livres surnommé Dream Sock Plus, qui se porte autour du pied d’un enfant et est conçu pour donner un aperçu du sommeil d’un enfant.

Plus tôt cette année, la société a annoncé qu’elle avait levé 30 millions de dollars dans le financement par placement privé et, un mois plus tard, a annoncé ses dépenses du quatrième trimestre et de l’année complète.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 69,2 millions de dollars en 2022 contre 75,8 millions de dollars en 2021, avec une augmentation des dépenses d’exploitation de 107,9 millions de dollars en 2022, contre 90,9 millions de dollars en 2021. Owlet a déclaré que l’augmentation était en grande partie due au lancement de son Dream Sock au début dans l’année.

Owlet a réduit ses dépenses au cours du second semestre 2022 en faisant de nouvelles soumissions à la FDA, présentant ces mesures comme des étapes vers la rentabilité.