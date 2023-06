Owlet annonce une division inversée des stocks quelques jours après avoir révélé l’autorisation de la FDA pour les chaussettes pour bébés

Jeune hibouune entreprise technologique spécialisée dans la surveillance intelligente des bébés, a annoncé qu’elle procéderait à un fractionnement inversé de 1 pour 14 de ses actions ordinaires de catégorie A à compter du 7 juillet.

L’annonce intervient une semaine seulement après que la société a annoncé avoir obtenu l’autorisation de la FDA pour sa prescription. chaussette d’oxymétrie de pouls pour nourrissons baptisée BabySat.

L’action se négociera sur une base ajustée en fonction du fractionnement à l’ouverture de la Bourse de New York (NYSE) le 10 juillet, la valeur nominale des actions passant à 0,0001 $ par action.

La société s’attend à ce que la scission lui permette de retrouver le respect du cours de clôture moyen minimum de 1,00 $ requis pour les actions négociées sur le NYSE.

Aucune modification ne sera apportée au symbole commercial OWLT de la société dans le cadre de la scission.

« Bien que ce fractionnement inversé des actions soit principalement motivé par la conformité technique à l’exigence de prix minimum des actions de la NYSE, le cœur de l’entreprise continue de s’améliorer », a déclaré Kurt Workman, PDG et cofondateur d’Owlet, dans un communiqué. « Nous sommes optimistes quant aux progrès que nous réalisons pour améliorer la marge, la santé des canaux et atteindre la rentabilité. Suite à l’annonce la semaine dernière de notre première autorisation de la FDA, nous sommes ravis de l’avenir de cette catégorie et de l’accès et de l’adoption élargis que les approbations réglementaires donnera aux parents du monde entier. »

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, la société est devenue publique par le biais d’un SPAC, se négociant à un peu moins de 10 $ par action sur le NYSE à l’ouverture. C’est négocie actuellement à environ 0,35 $ par action.

Dans son dernier rapport sur les revenus pour le premier trimestre 2023, la société de technologie pour bébés a déclaré un chiffre d’affaires de 10,7 millions de dollars, contre 21,5 millions de dollars au premier trimestre 2022.

La perte d’exploitation a été déclarée à 11 millions de dollars au premier trimestre de cette année, contre 21,7 millions de dollars au premier trimestre 2022, et la perte nette était de 11,9 millions de dollars, contre 28,8 millions de dollars.

La perte d’EBITDA ajusté était d’environ 5,8 millions de dollars au premier trimestre 2023, contre 18 millions de dollars au premier trimestre de l’année dernière.

En février, la société a annoncé qu’elle avait levé 30 millions de dollars en financement par placement privé.