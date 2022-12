Owl “recrée” le moment emblématique de la jupe volante de Marilyn Monroe dans une vidéo virale

Il est presque impossible de surpasser l’original, mais ce hibou donne une sérieuse concurrence à la défunte actrice américaine Marilyn Monroe pour sa photographie emblématique en robe blanche. Cliqué à une porte de métro par son ami photographe Sam Shaw, c’est peut-être le cliché le plus reconnaissable de l’actrice. Maintenant, ce hibou le recrée tel qu’il se tenait au-dessus d’un gadget électrique. Ses cuirs flottent dans les airs alors que le hibou se penche en avant lorsqu’une femme hors caméra appelle son nom. Alors que le tweet original est maintenant supprimé, plusieurs utilisateurs de Twitter ont partagé le clip, le sous-titrant “Marylin Monowl”. Jetez un œil ici :

Les utilisateurs des médias sociaux ont adoré chaque instant du clip. Étant donné que l’adorable surnom a été utilisé à plusieurs reprises, il est prudent de dire que les utilisateurs de Twitter ont un esprit sur qui ce hibou recréait. Un utilisateur de Twitter a commenté : « La Marilyn Monroe des hiboux ».

La Marilyn Monroe des hiboux.— Christi Daniel (@Christi94539879) 24 octobre 2021

Un autre tweet disait: “Marilyn ici montrant que la réincarnation peut prendre de nombreux rebondissements.”

“Marylin Monowl est la meilleure”, a tweeté un troisième utilisateur.

Marylin Monowl est la meilleure – Santiagohh6813 (@Santiag16627092) 30 novembre 2022

L’utilisateur de Twitter, Buitengebieden, qui a partagé le clip pour la première fois télécharge souvent plusieurs adorables vidéos d’animaux et d’enfants. L’utilisateur appelle son compte Twitter « le côté positif de Twitter ». Dans l’un de ces clips, on peut voir une femme hors caméra “emballer” le plus adorable des cadeaux de vacances. Elle lance doucement un rouleau de papier cadeau vers son chien, qui l’aide à s’emballer. À la fin, elle place un petit nœud sur la tête du chien alors que le compagnon à fourrure regarde amoureusement la caméra.

Dans une autre vidéo, il semble qu’un chat ait également attrapé la fièvre de la FIFA. On peut voir le félin jouer avec désinvolture avec une balle dans un coin, mais dès qu’une personne hors caméra lance un jouet vers le chat, il se précipite dans les airs et attrape le jouet avant d’atterrir rapidement. Le clip au ralenti était sous-titré “Meilleur gardien de but”.

Quel animal a eu le moment le plus emblématique selon vous ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici