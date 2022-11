Owens-Illinois à Streator va licencier environ 161 employés après avoir prévu de fermer l’un de ses fours – Shaw Local

L’usine de verre Owens-Illinois à Streator mettra l’un de ses deux fours à verre au ralenti indéfiniment à partir du 1er janvier.

La société a déclaré que le résultat de la fermeture entraînera un nombre indéfini de licenciements parmi la main-d’œuvre de l’usine.

La société a déposé les documents de notification appropriés conformément à la loi WARN de l’Illinois. Cela oblige les employeurs de 75 employés à temps plein ou plus à donner aux travailleurs et aux fonctionnaires des États et des collectivités locales un préavis de 60 jours en cas de fermeture d’usine ou de licenciement collectif.

L’avis WARN indique qu’Owens-Illinois a l’intention de licencier environ 161 employés le 1er janvier ou vers cette date.

Owens-Illinois a publié cette déclaration lundi : « OI s’engage à être le fournisseur le plus innovant, durable et choisi de solutions d’emballage pour la création de marque. Notre capacité à diriger et à transformer l’industrie nécessite une évaluation continue de nos capacités opérationnelles pour correspondre aux tendances du marché… “

“Ce changement permet à OI de se concentrer sur l’amélioration des capacités du deuxième four pour répondre aux besoins de notre clientèle diversifiée”, a déclaré la société dans son communiqué. « Cela entraînera la mise à pied indéfinie d’une partie de la main-d’œuvre de l’usine. Il n’y a aucune projection du moment où les travailleurs touchés pourraient être rappelés. Nous travaillons en étroite collaboration avec les dirigeants syndicaux pour soutenir les membres de l’équipe touchés par cette action.

Le maire de Streator, Tara Bedei, a déclaré avoir reçu l’avis WARN par la poste au milieu de la semaine dernière. En août, elle a déclaré qu’elle avait tenté de contacter l’entreprise car elle avait annoncé qu’elle construisait sa première installation spécialement conçue pour sa technologie MAGMA à Bowling Green, dans le Kentucky. Elle n’a pas reçu de réponse.

“Ce n’est jamais une bonne chose quand vous perdez des emplois”, a déclaré Bedei à propos de l’annonce des licenciements la semaine dernière. “J’ai toujours l’intention de leur demander s’il y a quelque chose que Streator peut faire pour changer ça ?”

OI a son siège social à Perrysburg, dans l’Ohio, et est partenaire de marques d’aliments et de boissons à travers le monde. L’entreprise emploie environ 24 000 personnes dans 70 usines dans 19 pays. OI a réalisé des ventes nettes de 6,4 milliards de dollars en 2021.

Selon un chiffre de 2019, Owens-Illinois employait environ 300 travailleurs.