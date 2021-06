Owen Wilson explique la chronologie de ‘Loki’ | Nouvelles des gens

Mumbai : l’acteur Owen Wilson explique la chronologie de la nouvelle série « Loki », affirmant qu’elle a commencé là où « Avengers: Endgame » se termine.

Le réalisateur Kate Herron basé sur Marvel Comics met en vedette Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, entre autres.

Expliquant la chronologie, Wilson a déclaré: « Nous sommes là où cela se termine dans » Avengers: Endgame « . C’est là que nous sortons Loki. Et maintenant, il va être une sorte de poisson hors de l’eau, mais beaucoup plus que cela. Ce serait presque comme se réveiller d’un rêve ou d’un cauchemar. Tout d’un coup, vous vous retrouvez dans cette réalité pour laquelle vous n’avez aucun contexte. Et donc, une partie du travail de Mobius est de lui expliquer ce qui se passe exactement et quelle est cette nouvelle réalité. »

« Loki » est diffusé en anglais sur Disney+ Hotstar Premium et en hindi sur Disney+ Hotstar VIP où il sortira également en tamoul et en télougou.