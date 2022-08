Owen Wilson dit que Marvel l’a “réprimandé” “plusieurs fois” pour avoir partagé des informations sur son rôle de “Loki”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Owen Wilson a été réprimandé par Marvel Studios.

Dans une interview avec ComicBook, Wilson a partagé que le studio était “un peu tendu” quand il s’agissait de l’acteur partageant des détails sur la série “Loki”.

“Ouais, on fait ça. Ouais, Tom [Hiddleston] est génial “, a déclaré Wilson à propos d’être de retour sur le plateau pour la saison deux. “Faire ‘Loki,’ et nous tournons ça maintenant à Londres.”

Wilson joue le rôle de Mobius M. Mobius dans la série télévisée. Il joue aux côtés de Tom Hiddleston, qui tient le rôle-titre, Sophia Di Martino, Jonathan Majors, Gugu Mbatha-Raw, Tara Strong et Sasha Lane.

Lors de l’entretien avec le point de vente, Wilson s’est arrêté de répondre à certaines questions depuis qu’il a été “réprimandé” par Marvel.

“Eh bien, je pense que … vous savez, nous verrons ce qui se passera avec celui-ci”, a-t-il déclaré. “Je deviens immédiatement un peu gêné parce qu’ils sont tellement tendus.”

Wilson a été interrogé par Ariel Schulman, co-directeur de “Secret Headquarters”, au sujet de la réprimande.

“Oui”, a déclaré Wilson à propos d’avoir été réprimandé. « Ouais, plusieurs fois.

La star de “Wedding Crashers” incarne The Guard dans le nouveau film Paramount+ “Secret Headquarters”, qui est actuellement diffusé sur Paramount+. Il joue aux côtés de Jesse Williams et Michael Pena dans le film qui vient de sortir.

La deuxième saison de “Loki” est prévue pour l’été 2023.

Le leader de la série, Hiddleston, révélé lors d’une apparition sur “Le Tonight Show avec Jimmy Fallon” en 2019 qu’il n’a jamais auditionné pour le rôle de Loki, mais qu’il visait le rôle de son frère, Thor.

“En gros, à l’époque, ils cherchaient des acteurs moins bien établis, de sorte que le public n’avait pas d’association”, a déclaré la star de Broadway à l’animateur de télévision de fin de soirée.

“Ils voulaient juste que les gens voient ces nouveaux personnages, ces nouveaux acteurs et le mandat était que si vous mesurez plus d’un mètre quatre-vingt et que vous avez les cheveux blonds, vous pouvez venir vous éclater”, a-t-il déclaré. “Alors… je n’ai jamais auditionné pour Loki. J’ai seulement auditionné pour Thor, ce qui est dingue.”

Hiddleston s’est entretenu avec Fallon avant la sortie de la première saison de “Loki” et a déclaré: “C’est incroyable. Je ne m’y attendais pas.”

Il a poursuivi: “Vous savez, j’ai auditionné pour le premier film” Thor “il y a 10 ans, en 2009, et je pensais juste que j’auditionnais ou un film, vous savez? Une partie intéressante. Un film intéressant.”

“À l’époque, l’univers Marvel n’était que… ils venaient de créer ‘Iron Man’ et je me suis dit : ‘Je vais essayer.’ Je ne m’attendais pas du tout à être choisi, alors j’ai ma propre émission”, a-t-il ajouté. “Tellement excitant. Nous entrons en production l’année prochaine, et c’est à peu près tout ce que je peux vous dire.”