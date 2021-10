Owen Wilson amène les frères Luke et Andrew pour la première de « SNL »

Le monologue d’ouverture de la saison « SNL » a également servi de réunion de famille Wilson, car l’animateur a amené ses deux frères et ils ont été présentés au public !

Owen Wilson, 52 ans, a accueilli la première de la saison 47 de Saturday Night Live! Les Crashers de mariage L’acteur a fait rire et sa famille avec son monologue d’ouverture hilarant. Owen a mentionné à quel point c’était merveilleux d’accueillir le premier spectacle de la saison 47. «C’est merveilleux d’être à nouveau ici avec des gens! J’ai mes deux frères ici », a-t-il déclaré, alors que ses frères plus âgés et plus jeunes André, 57, et Luc, 50, ont été montrés assis dans le public !

À part ses frères, Owen avait également une assez bonne blague d’autodérision sur sa vie de famille. « Mon père a toujours dit qu’il était le membre fondateur du club 3-7-9-0 : 3 fils, 7 lycées, 9 collèges, zéro diplôme, et c’était assez généreux de la part de mon père de le dire ainsi, parce que mon les frères ne sont allés que dans un lycée et un collège chacun », a-t-il déclaré en riant beaucoup ! En plus de plaisanter sur sa famille, il a également plaisanté sur sa propre carrière et a encouragé le public à « se détendre » et à profiter du spectacle !

Les fans attendent depuis des années que le natif de Dallas accueille SNL! Le comique a déjà fait une apparition dans la longue série en 2016 lorsqu’il a repris son personnage emblématique Hansel de Zoolander aux côtés de Ben Stiller, 55, pour « Mise à jour du week-end ». L’apparence était inoubliable, jusque dans son combo pull vert et écharpe. Owen est apparu pour la première fois sous le nom de Hansel dans le film de 2001 sur un célèbre modèle masculin soumis à un lavage de cerveau pour tuer le Premier ministre de Malaisie. Le film est depuis devenu un classique culte.

Il s’avère qu’Owen n’a pas hébergé SNL pour une raison personnelle : les nerfs ! «Je deviens très nerveux à l’idée de parler en public. Je n’ai jamais fait aucune de ces adresses de début ou Saturday Night Live juste parce que je deviens trop nerveux », a-t-il expliqué lors d’une randonnée à un ami Kevin Nealon dans une vidéo YouTube. « J’ai l’impression que ça me donne toujours un peu de panique, oh, vas-tu avoir la bonne cravate ? Où sont la ceinture et les boutons de manchette ? Cela semble juste un peu angoissant », a-t-il également déclaré.

L’acteur est apparu dans plusieurs promos avant le spectacle aux côtés d’un invité musical Kacey Musgraves, 33 ans – qui est également originaire du Texas. « Bonjour, je m’appelle Owen Wilson et j’héberge Saturday Night Live avec l’invité musical Kacey Musgraves », a-t-il déclaré en se tenant debout dans le Studio 8H. « Compagnon texan ! » Kacey a répondu en plaisantant. « Tout est plus gros au Texas… alors les hamburgers sont-ils aussi plus gros ? » Kenan Thompson hilarant demandé en retour. « Cela dépend de qui les fabrique », a expliqué Owen, tandis que Kacey a déclaré qu’elle les faisait « de la taille de son poing ».