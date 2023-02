Owen Warner rompt le silence sur son ex Lana s’accouplant avec Ron dans la villa de Love Island

La star de HOLLYOAKS, Owen Warner, a rompu son silence sur son ex Lana Jenkins s’accouplant avec Ron Hall dans la villa.

Il a été révélé qu’Owen, 23 ans, était sorti avec la star de Love Island, Lana, dans un épisode de l’émission ITV2.

Owen Warner a rompu son silence sur l’ex Lana sur Love Island[/caption] Instagram

Lana et Owen ont eu une brève relation[/caption]

Elle a laissé échapper qu’elle avait l’habitude de sortir avec I’m A Celeb Hunk Owen pendant un match.

Maintenant, Owen a expliqué ce que c’était que de voir Lana dans la série et a dit qu’il “ne regarderait pas”.

S’adressant à The Mirror, il a partagé: “C’est une fille adorable et les gens vont l’adorer, mais je ne vais pas la regarder. J’ai l’impression que regarder votre ex passer à d’autres personnes est un peu bizarre.

“Je lui souhaite bonne chance… aucun doute qu’elle va le casser.”

Depuis son entrée dans la villa, l’intérêt amoureux de Lana est Ron – mais tout n’a pas été facile entre les deux.

Et les fans pensent avoir compris ce que Lana ressent vraiment pour Ron, après avoir vu un “signe secret”.

Récemment, la nouvelle bombe Casey O’Gorman a tenté de faire connaissance avec la maquilleuse.

Dans l’épisode de vendredi, les fans ont déclaré que le cœur de Lana pourrait rester avec Ron après avoir repéré un indice.

Alors que les célibataires se préparaient pour une nuit dramatique à venir dans la villa, les fans ont remarqué que Lana portait le pull ample de Ron.





Les téléspectateurs ont spéculé sur Reddit qu’un vêtement indiquait qu’elle pourrait se sentir à l’aise avec le conseiller financier.

Un fan a écrit: “Je savais que toute sa tête qui tournait pour Casey était b ***, mais j’avais de l’espoir dans mon cœur.”

Un autre fan a répondu: “Casey semble être un gars adorable. C’est dommage, Lana est une gentille fille.

Un troisième a noté: “Juste confirmer ce que nous savions déjà .”

Un autre a déclaré: “Il semble assez gentil et ne méritait pas d’être dérangé si vous portez le pull de Ron.”

