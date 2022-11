Owen Warner mange tout le gâteau sur la plage après avoir quitté la jungle I’m A Celeb

Owen Warner de I’M a Celebrity n’a pas caché sa lutte contre le manque de nourriture pendant son séjour dans la jungle.

L’acteur de 23 ans a manqué de peu de devenir le roi de la jungle hier soir lorsque la lionne Jill Scott a remporté la couronne.

Brian Robert

Sans surprise, la nourriture était l’une des premières choses dans l’esprit de la star de Hollyoaks, Owen, et il ne s’est pas retenu.

Il a été photographié en train de manger un gâteau entier sur la plage et avait l’air ravi d’être loin du menu de riz et de haricots de la cuisine du camp.

Il est indéniable qu’Owen a eu du mal à vivre avec des rations de base dans la jungle.

Les fans étaient auparavant dévastés pour le beau gosse après avoir raté une friandise de luxe de brownies au chocolat.

Il a ensuite perdu contre Sue Cleaver, Matt Hancock et Jill qui ont été choisis pour profiter d’un barbecue sur la plage – laissant les téléspectateurs une fois de plus furieux contre Owen.

Mais Owen n’aura certainement plus faim de sitôt après qu’il ait été prédit qu’il gagnerait des millions après son passage dans la jungle.

Une source proche d’Owen a déclaré: «Les approches ont déjà commencé à partir de grandes marques familiales.

“Il prend tellement soin de sa santé physique et mentale, a des valeurs familiales et une solide éthique de travail et c’est un gros plus pour ce genre d’entreprises.





« C’est une valeur sûre pour les marques et c’est un étendard à coup sûr !

“Mais il est susceptible d’être très sélectif dans ce qu’il fait et il prendra grand soin de considérer avec qui il s’aligne.”