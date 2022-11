Owen Warner mange des gâteaux, des frites et des sandwichs dans un énorme post de boulimie alimentaire I’m A Celeb jungle

HUNGRY Owen Warner ne perd pas de temps pour compenser les rations de base qu’il a été forcé de vivre dans la jungle.

Le beau gosse Hollyoaks, 23 ans, n’a pas caché ses difficultés avec le manque de nourriture pendant son temps sur Je suis une célébrité.

Instagram

Owen n’a pas perdu de temps pour savourer sa nourriture préférée[/caption] Instagram

Et il n’a pas laissé une petite chose comme se faire couper la tête[/caption] Instagram

L’acteur n’a pas caché sa lutte contre le manque de nourriture dans la jungle[/caption]

Mais après avoir pris la deuxième place derrière la lionne Jill Scott, il a finalement retrouvé l’un de ses plus grands amours : la nourriture.

L’acteur, qui joue Romeo Nightingale dans le feuilleton de Channel 4, a partagé des clichés de lui en train de manger des sandwichs, des frites et des gâteaux tout en ayant une garniture.

Owen a écrit à leurs côtés: « Aliments la Coupe de cheveux Plus de nourriture.

“Revenir lentement à la vraie vie (et remettre les 8 kg que j’ai perdus dans la jungle) #FeedOwen.

En savoir plus sur Je suis une célébrité DUO ICONIQUE Zara Tindall et I’m a Celeb star partagent une tendre étreinte alors qu’ils se rencontrent enfin SORTIE ROYALE Mike Tindall de I’m A Celeb profite d’une journée en famille avec sa femme Zara après le spectacle

Il n’est pas surprenant qu’Owen ait manqué de nourriture dans la jungle, étant donné la quantité qu’il a admis manger chaque jour.

Lors du dernier épisode de I’m a Celeb, l’acteur a révélé qu’il mangeait normalement six repas par jour.

Peu de temps après avoir quitté la jungle, il a été pris en photo en train de manger un gâteau entier sur la plage et avait l’air ravi d’être loin du menu de riz et de haricots de la cuisine du camp.

Les fans étaient auparavant dévastés pour le beau gosse après avoir raté une friandise de luxe de brownies au chocolat.





Il a ensuite perdu contre Sue Cleaver, Matt Hancock et Jill qui ont été choisis pour profiter d’un barbecue sur la plage – laissant les téléspectateurs une fois de plus furieux contre Owen.

Mais Owen n’aura certainement plus faim de sitôt après qu’il ait été prédit qu’il gagnerait des millions après son passage dans la jungle.

Une source proche d’Owen a déclaré: «Les approches ont déjà commencé à partir de grandes marques familiales.

“Il prend tellement soin de sa santé physique et mentale, a des valeurs familiales et une solide éthique de travail et c’est un gros plus pour ce genre d’entreprises.”

Rex