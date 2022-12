Owen Warner, finaliste de I’m A Celeb, pourrait gagner des millions s’il quittait Hollyoaks, selon les experts

OWEN Warner semble sur le point de devenir très riche après avoir terminé deuxième de l’émission I’m A Celebrity de cette année.

Les experts prédisent que la vedette de cette année sera inondée d’offres importantes – mais disent qu’il doit quitter Hollyoaks pour vraiment encaisser.

Rex

Owen, 23 ans, a joué Romeo Nightingale sur le feuilleton Channel 4 depuis juillet 2018 – son tout premier rôle d’acteur.

L’acteur aurait signé un nouveau contrat de 18 mois avant son départ pour Oz, mais l’avenir s’annonce très prometteur.

Will Hobson, directeur des relations publiques chez Rise at Seven, a prédit: “La capacité de gain d’Owen est sur le point d’EXPLOSER, il était l’un des favoris de tant de personnes dans l’émission et je peux le voir faire tout, des offres de mode aux plans d’entraînement, il est prêt pour un carrière très réussie.

«Je mettrais en place des mentions et des publications sur les réseaux sociaux pour continuer à surfer sur la vague provoquée par la populaire émission.

“Les gains peuvent se situer entre 500 000 £ et 5 M £ supplémentaires selon votre classement dans l’émission et votre popularité.”

Carla Speight, experte en relations publiques et talent manager, a convenu en déclarant: «En raison de sa popularité, il est susceptible de gagner des millions, le monde est littéralement son huître et il pourrait aller dans de nombreuses directions différentes.

«Il pourrait devenir mannequin, ou combiner sa beauté et ses talents d’acteur et faire des choses comme des publicités après-rasage et être le visage de certaines marques de haut niveau.

“Il a même eu l’opportunité d’explorer davantage le jeu d’acteur. Il pourrait se lancer dans la présentation, frapper des séries Netflix, des films, des spectacles sur scène et plus encore.

Elle a ajouté: “Il est destiné à un avenir meilleur et Hollyoaks aura sans aucun doute un combat à faire pour le garder.”

Rex