Owen Warner et Jenna Donovan des Hollyoaks font leurs débuts sur le tapis rouge en couple aux British Soap Awards

Owen Warner et Jenna Donovan de HOLLYOAKS ont fait leurs débuts sur le tapis rouge en couple aux British Soap Awards ce soir.

Le couple époustouflant a fait exploser la rumeur au cours des deux derniers mois pour savoir s’ils sortaient ensemble dans la vraie vie, avant de s’envoler ensemble pour des vacances au Maroc en mai.

Rex

Getty

Jemma a regardé Owen avec amour alors qu’il posait pour des photos[/caption]

Maintenant, aux British Soap Awards de ce soir, Owen, 23 ans, a posé avec Jemma, également 23 ans, sur son bras sur le tapis rouge.

Le couple – qui joue Romeo Nightingale et Rayne Royce dans Hollyoaks – s’est souri joyeusement en posant pour des photos.

Jemma était magnifique dans une robe moulante rouge qui comportait un décolleté plongeant.

Pendant ce temps, Owen a complimenté l’ensemble de sa petite amie dans une veste de smoking en velours rouge foncé, un pantalon noir et un nœud Dickie sur une chemise blanche.

Parlant de leur relation avec The Sun, Owen a plaisanté: « Jemma n’arrêtait pas de m’envoyer des messages et de m’envoyer des messages et de me demander d’aller à des rendez-vous, puis j’ai simplement cédé.

« Ahhh sérieusement bien qu’il m’ait fallu un certain temps pour trouver le courage de lui demander de sortir.

“Je viens d’être en vacances avec sa famille, ils sont tous incroyables.”

Alors que le couple passait ses vacances en Italie avec la famille de Jemma – dont le célèbre père Jason Donovan – ils se sont ensuite rendus seuls au Maroc pour un autre voyage.

Ils ont partagé des clichés de leur villa avec des fans sur Instagram Stories, et tous deux ont mis en ligne plusieurs vidéos montrant à quel point c’était luxueux.

Jemma a rejoint Hollyoaks en octobre de l’année dernière, et son personnage Rayne est en couple avec le personnage d’Owen, Roméo.

Cependant, le couple a rencontré un obstacle dans la romance ces derniers temps en faisant face à une fuite de photos nues.

Instagram/@_owenwarner

Le couple a récemment passé des vacances ensemble au Maroc[/caption]

Hollyoaks est diffusé sur Channel 4, tandis que les British Soap Awards sont diffusés le mardi 6 juin à 20h sur ITV1.