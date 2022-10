Owen Warner de I’m A Celeb révèle un signal secret qu’il fera devant la caméra pour communiquer avec ses proches

OWEN Warner a révélé comment il prévoyait de rester en contact avec ses proches dans la jungle.

L’acteur de Hollyoaks, 23 ans, a atterri en Australie aujourd’hui avant de participer à I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !, qui reviendra sur nos écrans dans quelques jours.

Rex

S’adressant au Sun à son arrivée à Brisbane, il a admis que c’était sa mère Polly qui lui manquerait le plus.

Mais Owen prévoit de lui faire savoir qu’il va bien, il a expliqué: “Je vais lui en donner un petit [makes a half heart with his hand] c’est la moitié d’un cœur d’amour et elle fait l’autre moitié.

La star, qui joue Romeo Nightingale sur le feuilleton de Channel 4, a admis que cela ne le dérangerait pas de rencontrer quelqu’un dans le camp.

Il a dit: “Eh bien, écoutez, je suis toujours à la recherche de romance, mais je ne vais pas là-bas spécialement pour ça.”

En savoir plus sur Je suis une célébrité LANGAGE DES SIGNES Chris Moyles de I’m A Celeb révèle comment il enverra un signe secret depuis le camp plaisanterie sur les insectes La star de Countryfile taquine Je suis un passage de célébrité alors que des visages célèbres arrivent en bas

Le beau gosse a poursuivi en disant qu’il était prêt à affronter les conditions dans le camp, ajoutant à The Sun : “J’aime un peu camper quand il fait beau.”

Mais il a admis: «J’ai peur de toutes sortes d’être juste. Les serpents ne sont pas un peu de moi ! Je ne sais pas pourquoi je suis venu en Australie ! Des serpents et des araignées partout, n’est-ce pas ? »





Jusqu’à présent, il rejoint Olivia Attwood – qui était la deuxième célébrité à arriver Down Under après Radio 1 DJ Chris Moyles.

L’actrice de Coronation Street Sue Cleaver, 59 ans – mieux connue pour jouer Eileen Grimshaw – est devenue la troisième star à atterrir à Oz.

L’émission de téléréalité phare d’ITV devrait être diffusée depuis l’Australie le dimanche 6 novembre.

Rex