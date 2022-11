Owen Warner de I’m A Celeb révèle que Boy George l’a sauvé d’une panne dans la jungle

RUNNER-UP Owen Warner a révélé que Boy George et Babatunde Aleshe l’ont sauvé d’une panne dans la jungle.

Dans sa première interview depuis qu’il a quitté le camp I’m A Celebrity, Owen, 23 ans, a déclaré au Sun que les entendre discuter de leurs émotions l’avait incité à s’ouvrir également.

Brian Robert

Owen Warner, finaliste de I’m A Celebrity, a révélé que Boy George et Babatunde Aleshe l’avaient sauvé d’une panne[/caption] Rex

Le beau gosse Hollyoaks Owen, qui a perdu 15 livres pendant 23 jours dans le camp, a déclaré: “Pour qu’on vous dise que vous devez rester au même endroit, vous ne pouvez manger qu’une certaine quantité de nourriture et vous ne pouvez parler à personne d’autre que les gens autour vous – ça vous frappe.

“Si vous êtes dans un endroit bas et que vous ne partagez pas cela avec les gens et que vous ne dites pas aux gens que vous vous sentez ainsi, afin qu’ils puissent vous aider, vous pourriez vous retrouver dans un gouffre – et c’est ce que j’ai failli faire.

“Ce n’est que lorsque j’ai entendu Baba parler à George en disant qu’il se sentait comme ça, je me suis dit: ‘Mec, je me suis senti comme ça aussi.’

« Le fait qu’il ait parlé à George m’a aidé et je n’avais même pas parlé de ce que je ressentais.

“Mais je savais qu’il traversait cela aussi et instantanément je me suis levé et c’était comme:” D’accord, du son, je ne suis pas seul. Ce moment seul, qui m’a tellement appris.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu un point bas particulier au cours de ses 23 jours au camp, Owen, qui a perdu 15 livres pendant son séjour au camp, a répondu: «Lequel!?

“Non, regardez, c’était incroyable là-bas mais c’était très, très, dur. J’y suis allé avec la mentalité que je vais le faire facilement.

“Je pensais:” Je suis un geezer athlétique, je peux relever les défis “, je n’ai pas beaucoup pensé à la nourriture, je n’ai pas pensé à l’aspect familial manquant.”

Owen, qui vit à Liverpool – à 118 miles de sa famille dans sa ville natale de Leicester, a décrit comment il a lutté sans parler à sa mère Polly.

“C’était absolument horrible, je ne laisserai plus jamais cela se reproduire, je ne veux même pas laisser passer une heure.

« J’ai parlé d’elle plus que de nourriture et ça veut dire quelque chose ! Ma mère et moi sommes si proches et le fait que je ne l’ai pas eue avec moi… »

Mais Owen, qui devrait être inondé de messages après avoir montré ses muscles sous la douche cascade, a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à sortir avec quelqu’un à son retour au Royaume-Uni.

“La seule fille à laquelle je pense, c’est ma mère. Je ne lui ai pas parlé correctement depuis cinq semaines et j’ai tout ce rattrapage à faire.

“Mon esprit est sur ma mère et c’est tout.”