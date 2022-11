Owen Warner de I’m A Celeb révèle combien de poids il a perdu avec le “régime de la jungle”

Owen Warner de I’M A Celerity a révélé combien de poids il avait perdu avec son “régime de la jungle”.

Pendant son séjour au camp, la star de Hollyoaks, Owen, 23 ans, avait désespérément besoin d’autant de nourriture que possible et avait du mal avec les maigres rations qui leur étaient données.

Les stars de I'm A Celebrity Jill Scott et Owen Warner ont discuté de la nourriture qu'ils ont mangée au camp

Owen a mangé six repas quand il n'était pas dans la jungle

Il a même révélé qu’il avait l’habitude de manger six repas par jour.

Il est maintenant révélé qu’Owen a subi une perte de poids spectaculaire pendant son séjour au camp.

À la suite du régime de riz et de haricots pendant 23 jours, le finaliste Owen a perdu une pierre de poids et pesait 12e 2 oz (78 kg).

Il était à l’origine allé dans la jungle pesant 13e 3 onces (85 kg).

On dirait qu’Owen rattrape le temps perdu, et il a été aperçu en train de manger un gâteau entier après avoir quitté le camp dimanche.

Pendant ce temps, la star de Lioness Jill, qui a été couronnée reine de la jungle, a davantage lutté contre le manque de café que contre le manque de nourriture.

Elle a expliqué: «Je n’étais pas trop mal pour être honnête. Ils nous surveillaient et évidemment c’était juste l’élément de la faim, vous ne savez pas combien de calories vous avez mais vous êtes bien soigné.





La gagnante Jill a continué à dire au Mirror : « Il y a un nutritionniste. C’est juste plus le fait qu’il s’agit de riz et de haricots par opposition au sel et au sucre, donc pour moi de ne pas avoir de caféine dans mon alimentation pour la première fois depuis si longtemps, j’ai manqué mon thé et mon café.

“Je ne pourrais jamais abandonner le thé et le café, j’avais l’impression de me réveiller en rêvant d’avoir un flat white.

“Quelqu’un a dit que vous devriez essayer de vous sevrer avant d’entrer, mais ma devise était pourquoi avoir six mauvaises semaines alors que vous ne pouvez en avoir que trois ?

« Je n’ai pas eu mal à la tête ou quelque chose comme ça. C’était juste plus le désir que le besoin.



Jill a dit qu'elle avait raté son café du matin plutôt que la nourriture