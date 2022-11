Owen Warner de I’m A Celeb montre son corps musclé alors qu’il cherche l’amour sur une application de rencontres exclusive

OWEN Warner cherche l’amour quand il sort de I’m A Celebrity… Get Me Out of Here ! après avoir souscrit à une application exclusive de rencontres avec des célébrités.

Le beau gosse Hollyoaks, 23 ans, a utilisé une série de clichés topless hunky sur son profil, ainsi qu’une photo de tapis rouge des British Soap Awards plus tôt cette année.

Owen Warner montre son corps chamois sur l”application de rencontres de célébrités RAYA[/caption]

Owen a une série d’ex glamour dont l’actrice Stephanie Davis et la beauté de Geordie Shore Chloe Ferry.

Mais il est maintenant prêt pour un nouveau match.

Une source a déclaré: “Owen a fait étalage de son physique dans la douche cascade de la jungle et aura une série de filles faisant la queue pour un rendez-vous à son retour d’Australie.

“Il a eu des hauts et des bas avec ses ex, mais cherche à mettre cela derrière lui et à trouver quelqu’un sur qui il peut rebondir.”

Le profil d’Owen indique qu’il travaille dans l’industrie du cinéma et de la télévision et qu’il vit à Liverpool.

Il a Naija Pt. II de Paxe comme la chanson sur son profil.

Il a déjà dit au Sun qu’il se fiche de ce que ses anciennes flammes pensent de son passage dans la jungle.





Il a dit : « Je ne prouverai rien à mes ex. Mais oui, j’espère que les gens me voient et m’aiment.

“J’espère que vous voyez le vrai moi parce que vous n’avez évidemment vu que le personnage à l’écran. Je veux qu’ils voient que je suis assez différent de mon personnage.

Et s’adressant à The Sun avant de se rendre au camp, Owen a révélé qu’il n’était pas “Roméo” dans la vraie vie – le nom de son personnage sur le feuilleton de Channel 4 – et qu’il n’était pas naturel avec les dames.

Il a ajouté: “Roméo donnerait l’impression que je suis lisse mais je ne suis pas lisse du tout. J’aime un peu flirter mais je préfère une bromance. Je ne mentirai pas.

“Je n’ai pas d’attaches. J’ai décidé de faire une petite pause.

« Un peu de temps pour moi-même pour faire le tri dans ma tête. Mais si la bonne personne se présente, je serais ouvert. Il faudrait quelqu’un de bien mais ne jamais dire jamais.

“J’aimerais juste quelqu’un qui soit amusant et qui corresponde à mon énergie.”

