Owen Warner de I’m A Celeb fait face à une punition brutale pour avoir enfreint une règle majeure, disent des fans furieux

Les fans de I’M A Celeb ont demandé qu’Owen Warner soit puni – affirmant qu’il avait enfreint une règle majeure du camp.

La star affamée de Hollyoaks, 23 ans, a été montrée allongée sur le confortable trône rouge de Matt Hancock alors qu’il était à la plage.

Et plusieurs téléspectateurs inconditionnels de I’m A Celeb ont insisté sur le fait que le camp devrait être amarré à des stars – et par conséquent des repas – pour son comportement.

Traditionnellement, seul le chef est autorisé à s’asseoir sur le siège spécial, les infractions aux règles étant rapidement punies.

Un fan a tweeté: “Owen a enfreint les règles, assis sur la chaise, perdez 5 étoiles s’il vous plaît.”

Un autre a posté : « Attendez, depuis quand exactement quelqu’un d’autre que l’actuel chef de camp (Matt) est-il réellement autorisé à s’asseoir dans la grande chaise rouge ? Owen a-t-il totalement enfreint les règles ?

Les fans ont été partout dans ce qu’ils prétendent être des infractions aux règles de cette série – critiquant également Charlene White pour avoir aidé à préparer le dîner et ne pas avoir dormi à la télévision.

Un troisième a fulminé: «Honnêtement, où sont les conséquences des enfreintes aux règles dans cette émission? Owen était assis dans le fauteuil du leader avant aussi.

Un autre a insisté sur le fait que les producteurs devenaient indulgents avec les camarades de camp, en tweetant : « L’époque où #ImACeleb PUNIssait réellement les célébrités pour avoir enfreint les règles est révolue.

"Ils avaient l'habitude de choisir les choses les plus discrètes TINEST – Owen est assis dans le fauteuil des dirigeants et Charlene aide à préparer le dîner (pas ici le rôle) … et rien ne se passe!"





Plus tôt dans la journée, Ant et Dec ont pesé dans le débat sur la question de savoir si Charlene enfreignait les règles en refusant de dormir dans le camping-car.

Elle a refusé l’opportunité d’un lit confortable dans la caravane avec Matt Hancock depuis qu’elle a été choisie comme chef de camp adjoint.

Ant et Dec ont tweeté qu’elle n’enfreignait pas la loi I’m a Celeb.

Ils ont écrit: “Les règles stipulaient que seuls le chef et l’adjoint étaient autorisés à rester dans le camping-car, cela ne stipulait pas qu’ils DOIVENT…”

Cela vient après qu’un téléspectateur leur ait directement tweeté en leur demandant: “Dans le passé, les camarades de camp ont été pénalisés s’ils ne respectaient pas les règles, alors pourquoi Charlene a-t-elle été autorisée à ne pas rester dans le camping-car ?!”

