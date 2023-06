Owen Warner câline sa petite amie Jemma Donovan alors que les célébrités en fête quittent les British Soap Awards

OWEN Warner et sa petite amie Jemma Donovan ont partagé une étreinte passionnée après avoir fait la fête aux British Soap Awards hier soir.

Les tourtereaux, tous deux âgés de 23 ans, se sont tenus fermement dans la rue après avoir célébré le meilleur de soapland lors de l’afterparty officielle des prix.

Grille arrière

Owen Warner et Jemma Donovan se sont blottis après les British Soap Awards hier soir[/caption] Grille arrière

Ruby O’Donnell avait l’air de faire la fête[/caption] Grille arrière

L’actrice avait l’air de s’éclater[/caption] Éclaboussure

Owen avait abandonné sa veste en velours rouge et son nœud papillon à ce stade, tandis que Jemma troquait sa robe moulante rouge contre une minijupe et une veste en cuir.

Leur co-star Hollyoaks Ruby O’Donnell, 22 ans, avait les yeux troubles, mais de bonne humeur, alors qu’elle quittait la salle.

L’actrice avait fière allure dans un crop top noir, qui montrait ses abdominaux, et un pantalon à imprimé zèbre. Elle sourit vivement en fermant les yeux, prête à finir sa nuit.

Une autre star de Hollyoaks, Ross Adams, a été prise en photo en train de commander un McDonald’s à son hôtel pour une délicieuse collation de fin de soirée.

Owen et Jemma – qui jouent respectivement Romeo Nightingale et Rayne Royce dans Hollyoaks – se sourient joyeusement en posant pour des photos sur le tapis rouge plus tôt dans la nuit.

Parlant de leur relation avec The Sun, Owen a plaisanté: « Jemma n’arrêtait pas de m’envoyer des messages et de m’envoyer des messages et de me demander d’aller à des rendez-vous, puis j’ai simplement cédé.

« Ahhh sérieusement bien qu’il m’ait fallu un certain temps pour trouver le courage de lui demander de sortir.

“Je viens d’être en vacances avec sa famille, ils sont tous incroyables.”

Coronation Street a été le grand gagnant des prix de cette année, remportant six prix – mais il n’a pas réussi à arracher le grand gong.

Le scénario percutant de l’attaque à l’acide du feuilleton ITV, l’actrice Charlotte Jordan et Dame Maureen Lipman ont tous été honorés lors de la soirée scintillante au Lowry Theatre de Salford.

Dame Maureen a été couronnée meilleure comédienne pour son rôle d’Evelyn Plummer.

Channique Sterling-Brown a également remporté son propre gong pour le meilleur nouveau venu.

Le meilleur épisode unique est allé à l’attaque dramatique à l’acide du harceleur Justin contre Daisy Midgeley et Ryan Connor, tandis que l’actrice de Daisy Charlotte Jordan a également remporté le prix de la meilleure performance dramatique.

Le scénario d’attaque à l’acide a également remporté à nouveau le prix du meilleur scénario.

La famille Platt de Coronation Street a remporté le prix de la meilleure famille de savons.

Cependant, il a perdu le prix convoité du meilleur savon britannique au rival de la BBC, EastEnders.

Le méchant de l’année est allé au tueur d’EastEnders Aaron Thiara pour son rôle du meurtre du beau gosse Ravi Gulati.

La star de Lily Slater d’EastEnders, Lillia Turner, a remporté le gong du meilleur jeune interprète.

Et Danielle Harold a remporté le prix de la meilleure interprète principale pour son travail en tant que victime tragique du cancer, Lola Pearce-Brown.

Pendant ce temps, Hollyoaks a remporté deux prix, le complot incel d’Eric étant nommé meilleur scénario et le prix Tony Warren décerné à la superstar du casting Peter Hunt.

Et malgré une année exceptionnelle, Emmerdale n’a pu remporter qu’une seule victoire.

Le feuilleton ITV n’a pas remporté un seul prix de scénario, mais a remporté un prix pour l’ensemble de ses réalisations pour la star de Marlon Dingle, Mark Charnock.

Les médecins ont remporté le prix du meilleur partenariat à l’écran pour les stars Chris Walker et Jan Pearson.

Éclaboussure

Natalie Ann Jamieson était jolie en rose[/caption] Éclaboussure

Daisy Cambell et Rosie Bentham ont lié les bras après le faire[/caption] Éclaboussure

Jessie Wallace a été aidée à sortir d’une voiture[/caption] Éclaboussure

Ross Adams a récupéré une grosse livraison de McDonald’s[/caption]

Rex