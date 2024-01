Owen Riegling, Loud Luxury, The Reklaws et Kiana Ledé se produiront au All-Star Weekend

NEW YORK / TORONTO — La Ligue nationale de hockey a annoncé aujourd’hui que l’auteur-compositeur-interprète country montant Owen Riegling, les duos multiplatine Loud Luxury et The Reklaws et l’étoile montante du R&B Kiana Ledé se sont joints à la liste des divertissements pour le week-end des étoiles de la LNH 2024 qui aura lieu au Scotiabank Arena de Toronto. , du 1er au 3 février.

Owen Riegling, dont le single à succès « Old Dirt Roads » grimpe régulièrement dans les palmarès, montera sur scène au NHL® All-Star Skills™ 2024 présenté par DraftKings Sportsbook le vendredi 2 février (SN, TVAS, ESPN et ESPN+ à 19 h HE). La performance de Riegling, co-présentée par Pepsi et SiriusXM, complète la programmation de divertissement annoncée précédemment pour NHL All-Star Skills, comprenant les têtes d’affiche The Glorious Sons et TALK, la chanteuse de l’hymne canadien Chxrry22 et la chanteuse de l’hymne américaine Dinah Jane.

Le groupe viral d’origine canadienne Loud Luxury, dont le hit « Body » est certifié diamant au Canada et multi-platine dans neuf pays, lancera les festivités avec une performance lors de la présentation des joueurs pour l’édition 2024 de Rogers (Canada) / Honda (États-Unis). ) Match des étoiles de la LNH® le samedi 3 février (SN, CBC, TVAS, ABC et ESPN+ à 15 h HE). Le duo de musique country canadienne derrière plusieurs succès n°1 et la sensation virale « What the Truck » The Reklaws et l’auteure-compositrice-interprète R&B Kiana Ledé interpréteront respectivement les hymnes nationaux du Canada et des États-Unis. Comme annoncé précédemment, l’auteur-compositeur-interprète canadien multi-platine Tate McRae sera la tête d’affiche du deuxième spectacle d’entracte lors du Match des étoiles Rogers de la LNH 2024.

La chanteuse de l’hymne des Maple Leafs de Toronto, Natalie Morris, interprétera les hymnes nationaux canadien et américain pour le match des étoiles de la LNH jeudi. L’interprétation en langue des signes américaine (ASL) – dans le cadre du partenariat de la LNH avec PXP – sera assurée par Lisa Dressler pour le match des étoiles de la LNH jeudi et Lisa Faria pour les compétences du match des étoiles de la LNH et le Match des étoiles Rogers de la LNH 2024.

Et comme annoncé précédemment, McRae est l’un des quatre capitaines célèbres nommés pour le Match des étoiles Rogers de la LNH 2024, aux côtés de la superstar mondiale Justin Bieber, de l’acteur torontois Will Arnett et du musicien lauréat d’un Grammy Award Michael Bublé. Des capitaines célèbres aideront les quatre capitaines des équipes d’étoiles à sélectionner leurs équipes de 11 joueurs lors du repêchage des joueurs de la LNH Tim Hortons 2024, dans le cadre du jeudi des étoiles de la LNH, qui aura lieu à l’aréna Banque Scotia le jeudi 1er février à 18 h HE. (SN, TVA Sports, ESPN2). Un nombre limité de billets pour le match des étoiles de la LNH jeudi sont disponibles ici.

Les Maple Leafs et la ville de Toronto accueilleront le week-end des étoiles de la LNH® 2024, du 1er au 3 février. De plus, l’édifice sud du Palais des congrès du Toronto métropolitain accueillera la Hyundai NHL Fan Fair™ 2024, le festival officiel des partisans du week-end des étoiles de la LNH® 2024, du 1er au 4 février. Les billets sont disponibles à l’achat sur NHL.com/FanFair. Pour des informations complètes sur l’événement, visitez NHL.com/AllStar et suivez @LNH et @PR_NHL.