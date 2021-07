Owen Power, un défenseur, devient numéro 1 des Sabres au repêchage de la LNH en 2021

Les Sabres de Buffalo ont choisi le défenseur de l’Université du Michigan Owen Power vendredi avec le choix n ° 1 au repêchage de la LNH.

Le 6-6, 213 livres, qui a établi des comparaisons avec Victor Hedman, a été nommé dans l’équipe des recrues des Big Ten après avoir marqué 16 points en 26 matchs la saison dernière.

Les Sabres ont également choisi un défenseur, Rasmus Dahlin, lors de la dernière fois qu’ils détenaient le premier choix au classement général en 2018. Il est le troisième joueur de hockey collégial à être choisi en premier.

Power, qui a été défenseur de l’année dans la Ligue de hockey des États-Unis en 2019-2020, joue un match à double sens, et le Bureau central de dépistage fait l’éloge de sa taille et de son patinage.

« Son sens du hockey est intuitif et instinctif », dit son rapport de recrutement. « Un patineur très fluide et agile qui peut effectuer une transition rapide sur les jeux et se séparer des mises en échec. »

Power a débattu de son retour au Michigan pour une autre saison parce qu’il a raté l’expérience de jouer devant des fans à Yost Arena. Il aimerait aussi jouer pour le Canada aux championnats du monde juniors.

Mais il dit qu’il n’est pas déterminé à retourner à l’école, et aider le Canada à remporter une médaille d’or aux championnats du monde lui a donné une idée de ce qu’il ferait face aux joueurs de hockey professionnels.

Il dit que Hedman est son joueur préféré de la LNH et qu’il essaie de modeler son jeu sur la star du Lightning de Tampa Bay.

« Je pense que nous avons des attributs similaires avec notre taille et notre patinage », a déclaré Power. « Je veux dire à quel point il est bon défensivement pour combler les écarts et tuer des jeux. C’est une équipe que je surveille vraiment et que j’essaie de mettre dans mon jeu, et évidemment, il est vraiment bon offensivement et en avantage numérique.