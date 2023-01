Owen Hargreaves prédit la capitulation du titre d’Arsenal pour une raison mais estime que Tottenham sera époustouflé

Owen Hargreaves a révélé qu’il “aime” regarder Arsenal en action – mais pense qu’ils échoueront dans leur quête pour remporter la Premier League.

Les Gunners rêvent d’un premier titre en 19 ans, avec l’équipe du nord de Londres à cinq points d’avance sur Manchester City en tête du classement.

Getty Hargreaves a fait l’éloge d’Arsenal, déclarant qu’il a été “époustouflé” par eux

Getty Images – Getty Hargreaves ne croit pas qu’Arsenal puisse gagner le championnat

Mikel Arteta a fait jouer Arsenal avec brio aux deux extrémités du terrain et est invaincu en 11 matches de Premier League.

Bur malgré leur début de saison époustouflant, l’ancien milieu de terrain de Manchester United Hargreaves pense que la profondeur de leur équipe ne se compare pas à celle des Citizens.

Bien qu’il ait soutenu Arsenal pour battre ses rivaux Tottenham lors du derby du nord de Londres dimanche.

S’exprimant sur talkSPORT Drive, le joueur de 41 ans a déclaré: “Arsenal m’a époustouflé, je pense qu’ils vont continuer sur cette lancée et gagner le match 2-1.

« Je ne pense pas [they will win the league], ils sont un peu comme Leicester. Ils n’y ont cru que tard dans la saison, mars, avril.

“Je pense qu’Arsenal, même eux commencent à croire qu’ils vont le faire.

Hargreaves pense qu’Arsenal n’a pas la profondeur de l’équipe que City a

“Défensivement, ils ont été incroyables, je pense qu’ils peuvent [win the league] mais je ne pense pas qu’ils le feront.

“Mais j’espère qu’ils obtiendront un corps pour les aider à gagner car la base de fans a dû souffrir pendant longtemps et je pense que ce serait formidable pour la Premier League s’ils la gagnaient.

« Je ne pense pas qu’ils aient assez de profondeur si quelqu’un se blesse.

“J’aime absolument [Bukayo] Saka, [Gabriel] Martinelli]et [Martin] Odegaard, les gars sont tellement amusants à regarder.

Getty Les Gunners ont cinq points d’avance en tête du classement

«Je pense que ce serait une belle histoire, mais je ne pense pas qu’ils aient la profondeur.

“Vous regardez Manchester City et Liverpool et ce qu’ils ont sur le banc, c’est fou.”