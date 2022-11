Owen Farrell sera probablement en forme pour le match de la série des nations d’automne de l’Angleterre contre l’Argentine dimanche | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur d’attaque de l’Angleterre, Martin Gleeson, a déclaré qu’Owen Farrell traversait les derniers éléments de son retour au jeu.

Owen Farrell semble être en forme pour le match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Argentine dimanche, après que l’entraîneur d’attaque Martin Gleeson a partagé une mise à jour positive sur la condition physique mercredi.

Le joueur de 31 ans ne s’est pas rendu à Jersey avec l’Angleterre pour leur camp d’entraînement de cinq jours la semaine dernière en raison d’une commotion cérébrale.

Les Sarrasins ont pris un genou à la tête lors d’un affrontement accidentel lors de la victoire 22-20 de Sarries en Premiership à Exeter le 22 octobre.

Farrell a rencontré l’équipe à leur base d’entraînement à Pennyhill Park cette semaine, après avoir été nommé dans l’équipe de 36 joueurs d’Eddie Jones se préparant à affronter l’Argentine dimanche.

Mercredi, l’entraîneur d’attaque de l’Angleterre, Martin Gleeson, a fait le point sur la condition physique de Farrell et a indiqué à quel point Farrell avait continué à travailler avec l’équipe.

“Il vient juste de traverser les dernières étapes de son retour au jeu”, a déclaré Gleeson. “Tout s’est déroulé comme prévu jusqu’à présent.

“Il joue un grand rôle [in the team]. De toute évidence, son partenariat avec Marcus (Smith) est une grande partie de l’endroit où nous voulons aller en équipe. Ils en sont à quatre matchs ensemble et nous voulons en tirer parti cet automne.

Internationaux d’automne d’Angleterre dimanche 6 novembre Angleterre contre Argentine 14h15 samedi 12 novembre L’Angleterre contre le Japon 15h15 samedi 19 novembre Angleterre contre Nouvelle-Zélande 17h30 samedi 26 novembre Angleterre vs Afrique du Sud 17h30

“Nous étions en contact avec lui et il a gardé une partie de ce que nous faisions”, a déclaré Gleeson à propos du temps passé par l’équipe à Jersey sans Farrell.

“Moi-même, Owen et Marcus travaillons très étroitement ensemble en tant que trio et tout ce que nous avons fait, nous avons gardé Owen au courant et il a également son mot à dire sur les choses.

“Il a franchi beaucoup d’étapes [of return to play], sinon tous maintenant. Nous ne sommes pas loin.”

Jones nomme sa journée 23 vendredi matin et le match marque le premier des quatre matches de l’Angleterre cet automne.

L’Angleterre affrontera ensuite le Japon, la Nouvelle-Zélande et les champions du monde d’Afrique du Sud lors de week-ends successifs au stade de Twickenham, alors qu’ils continuent de se préparer à la Coupe du monde de l’année prochaine en France.

Curry: l’Angleterre a hâte de se retrouver coincée dans le défi de l’Argentine

Tom Curry savoure la perspective d'une autre rencontre avec l'Argentine dimanche

Tom Curry est devenu le plus jeune joueur à démarrer un international pour l’Angleterre en 90 ans lorsqu’il a fait son arc senior en Argentine lors de la tournée d’été 2017.

Cinq ans plus tard, il continue de profiter de la compétition avec Los Pumas et savoure la chance de les affronter à nouveau.

“C’est un énorme [challenge]. C’est vraiment excitant, surtout pour la ligne arrière”, a-t-il déclaré. “L’émotion, l’agressivité, la passion, tout va être là, donc nous devons faire face à cela et nous sommes précis en plus de cela.

“Ils ont de bons porteurs de ballon; Lavanini… Montoya… donc beaucoup de grands noms et nous avons hâte de relever ce défi.”

La tournée estivale de l’Angleterre les a vus gagner une série contre l’Australie 2-1, mais Curry pense que cela ne comptera pour rien à moins qu’ils ne confirment ces résultats.

“Le plus important a été le rebond des Six Nations et l’attitude de l’équipe”, a-t-il déclaré à propos de la tournée estivale.

“L’Australie est un endroit très difficile à parcourir et pouvoir gagner 2-1, après avoir perdu le premier test, c’était un autre rebond.”