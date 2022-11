Owen Farrell loue la performance de l’Angleterre contre le Japon alors qu’Eddie Jones attire l’attention sur la Nouvelle-Zélande | Actualités du rugby à XV

Owen Farrell a salué la performance de son équipe et pense qu’ils ont évolué dans la bonne direction

Owen Farrell a déclaré que l’Angleterre se sentait plus comme elle-même contre le Japon et l’entraîneur-chef Eddie Jones a clairement indiqué qu’il “s’attaquerait” à la Nouvelle-Zélande le week-end prochain.

L’Angleterre est passée d’une défaite difficile à l’Argentine avec une victoire de sept essais 52-13 au stade de Twickenham.

L’équipe locale a installé son stand dès le premier coup de sifflet; Le peloton anglais a dominé physiquement tout au long et en attaque, Farrell et ses collègues arrières semblaient plus à l’aise ensemble.

“Cela nous ressemblait plus”, a noté Farrell lors de la conférence de presse d’après-match. “Cela ressemblait plus à ce dont nous étions capables.

“Nous n’en sommes pas encore là … il y a quelques petites choses à ranger mais en termes d’intention et de tirer le meilleur parti de nous-mêmes, c’était bien mieux.”

L’Angleterre va maintenant se préparer à accueillir la Nouvelle-Zélande au stade de Twickenham le week-end prochain, les All Blacks affrontant pour la première fois l’Écosse dimanche après-midi.

“Nous avons eu un court revirement cette semaine et nous avons eu un grand changement d’attitude”, a noté Farrell.

“Nous avons maintenant sept jours ensemble pour voir à quel point nous pouvons nous améliorer, à quel point nous pouvons devenir plus proches et plus serrés en tant qu’équipe, pousser un peu notre rugby et nous assurer que nous revenons avec la bonne attitude.”

Après la victoire de 39 points sur l’ancienne équipe japonaise de Jones, l’entraîneur-chef n’a pas tardé à louer son équipe et la manière dont elle avait travaillé au cours de la semaine de test.

“Les joueurs ont été exceptionnels, la façon dont ils se sont appliqués. Nous avons joué avec beaucoup de très bons objectifs”, a déclaré Jones.

“C’est une amélioration. Comme nous l’avons dit début novembre, à chaque match, nous voulons nous améliorer un peu. Nous étions définitivement meilleurs que le match contre l’Argentine.

“Comme je l’ai dit dans la rafle après l’Argentine, la faute à ce qu’on n’ait pas joué comme ça [against them] était mon mauvais coaching. Cette semaine, ce n’est pas mon mauvais coaching, c’est le bon jeu des joueurs.”

Internationaux d’automne d’Angleterre dimanche 6 novembre Angleterre 29-30 Argentine 14h15 samedi 12 novembre Angleterre 52-13 Japon 15h15 samedi 19 novembre Angleterre contre Nouvelle-Zélande 17h30 samedi 26 novembre Angleterre vs Afrique du Sud 17h30

Jones : Nous irons après la Nouvelle-Zélande

Eddie Jones exhorte ses joueurs à saisir l’opportunité qu’ils ont devant eux

La première performance des All Blacks de l’automne les a vu punir le Pays de Galles 55-23 au stade de la Principauté. Ils ont marqué sept essais et chercheront à en tirer parti contre l’Écosse dimanche avant de se concentrer sur l’Angleterre.

Jones a hâte que ses joueurs s’alignent à nouveau contre les Kiwis.

“C’est une opportunité de jouer contre l’un des géants du rugby mondial”, a déclaré Jones. “Ils sont dans une période de redéveloppement de leur jeu, ils sont sur le point de jouer contre l’Ecosse, nous allons donc y jeter un coup d’œil et ensuite discuter de la façon dont nous jouons contre eux.

“Pour un joueur anglais, c’est une énorme opportunité. Si vous regardez l’histoire du sport, le jeu dure depuis 150 ans et l’Angleterre a remporté 22% des tests contre la Nouvelle-Zélande.

“Donc, il y a un récit sur le jeu qui dit que l’Angleterre ne peut pas battre la Nouvelle-Zélande. Lors de la Coupe du monde 2019, je pense que nous avons montré que si vous avez la bonne attitude, le bon plan de match, alors l’histoire peut être brisée.

“Nous avons une excellente opportunité cette semaine de briser à nouveau l’histoire et nous attendons cette opportunité avec impatience.”

Le résultat 19-7 de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande lors de cette demi-finale de la Coupe du monde de rugby a mis en vedette un certain nombre d’individus qui restent dans l’équipe de Jones.

Jones a déclaré: “Les gars qui ont joué dans ce match, des gars comme Owen, Mako, Billy, Jamie George et Maro vont être importants pour faire comprendre aux joueurs que ce n’est pas mission impossible.

“Si nous les poursuivons, alors ils sont à eux et nous allons les poursuivre.”