Owen Farrell: le succès du titre de Premiership des Saracens n’est que le début pour cette équipe | Actualités du rugby à XV

Owen Farrell dit que le succès des Saracens en Premiership n’est que le début pour cette équipe

Owen Farrell insiste sur le fait qu’il y a beaucoup plus à venir des Saracens après avoir guidé le club vers la gloire de Gallagher Premiership avec un succès 35-25 sur Sale à Twickenham.

La victoire de Sarries a compensé la dernière défaite finale de la saison dernière contre Leicester pour livrer son premier argenterie depuis sa relégation pour violation du plafond salarial en 2020.

Le skipper anglais Farrell a rejeté la notion de rachat pour cette défaite douloureuse contre les Tigers alors qu’il exposait son optimisme pour l’avenir.

Interrogé sur le résultat dans le contexte des récents revers des Sarrasins, le demi d’ouverture a déclaré: « Cela me semble important mais je ne suis pas trop sûr, si je suis honnête.

« Je pense que ce qui est le plus important, c’est comment nous avons été toute la saison. La différence que nous avons faite au début de l’année, la différence en augmentant notre plafond d’où nous pouvons aller.

« Et, à ce moment précis, quelle que soit la façon dont la journée s’est déroulée, on a toujours l’impression qu’il reste encore beaucoup à faire pour cette jeune équipe.

« Il y a un sentiment de vouloir tirer le meilleur de nous-mêmes et cela va durer encore longtemps. »

Le titre des Saracens était leur premier depuis 2019, et depuis la relégation en 2020 pour dépassement du plafond salarial

Les Sarrasins ont défié une vente animée, une mini-crise de blessures et des militants du climat pour devenir champions pour la sixième fois.

Deux manifestants de Just Stop Oil ont mis un terme au match en première mi-temps lorsqu’ils ont couru sur le terrain pour lancer de la poudre de peinture orange avant d’être emmenés par des stewards au milieu des huées de la foule.

Un essai de penalty et des scores de Max Malins, Elliot Daly et Ivan van Zyl ont aidé l’équipe londonienne à remporter la victoire sous un soleil de plomb, aidés par 13 points de la botte du joueur du match Farrell.

Le directeur du rugby des Sarrasins, Mark McCall, estime que son skipper joue le « meilleur rugby de sa vie » et a porté son leadership à « un tout autre niveau ».

« Si vous passiez une semaine sur notre terrain d’entraînement, vous ne croiriez pas à quel point il est influent, à quel point il est clair avec le groupe de joueurs, à quel point il est émotif, quelles normes il établit, à quel point il soutient ses coéquipiers jeunes et vieux », a déclaré McCall à propos de Farrell.

L’entraîneur-chef des Saracens, Mark McCall, estime que Farrell joue le « meilleur rugby de sa vie »

« Il joue le meilleur rugby de sa vie en ce moment, mais son leadership a atteint un tout autre niveau.

« Quand le match était dans la balance et que c’était 25-23 [to Sale] et on a manqué un peu d’énergie, nos seniors ont bien saisi l’ortie et nous ont très bien menés dans les 15 ou 20 dernières minutes.

« Nous avions beaucoup de contrôle pendant cette période et je pense que c’est grâce à leur expérience dans ces situations. Ils ont été là et l’ont fait auparavant et ils ont montré beaucoup d’expérience quand nous en avions le plus besoin. »

Sale est resté dans le combat et a bondi dans un troisième quart-temps dominant pour mener brièvement grâce aux essais de Tom Roebuck et Bevan Rodd avant de finalement échouer.

Farrell a lancé trois pénalités et deux conversions lors de la victoire sur Sale à Twickenham

Le talonneur Akker van der Merwe a remporté le score d’ouverture des Sharks lors d’une première mi-temps au cours de laquelle les Saracens ont perdu Jamie George à cause d’une éventuelle commotion cérébrale et l’ailier Sean Maitland blessé, après avoir déjà vu l’accessoire Mako Vunipola se retirer du banc avant le coup d’envoi.

Le directeur des ventes de rugby, Alex Sanderson, admet que la perte a été « écrasante », mais pense que ses outsiders seront de retour à Twickenham dans un proche avenir.

« Si je devais le mettre [the defeat] sur n’importe quoi, c’est difficile parce qu’il y a un million de moments qui font la différence », a-t-il déclaré.

« Je dois encore aller les tirer [the players] et dites-leur de s’habituer à cet endroit. Rien que dans les quelques conversations que j’ai eues, j’ai le sentiment que nous serons à nouveau ici.

« Le conte de fées étrange se produit, mais rarement d’après mon expérience. Vous devez juste être meilleur pour gérer des moments comme ceux qui se sont produits aujourd’hui et qui demandent de l’expérience.

« C’est sur quoi nous allons nous appuyer. Nous allons simplement nous améliorer, nous sommes une équipe jeune pour la plupart.

« Je suis sûr qu’après le sentiment écrasant que j’ai en ce moment d’occasion manquée, l’émotion sous-jacente sera celle de la fierté et de l’excitation pour ce sur quoi nous pouvons bâtir. »