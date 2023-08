Owen Farrell banni pour les deux premiers matchs de la campagne de la Coupe du monde de rugby en Angleterre alors que le carton rouge du Pays de Galles est valable | Actualités du rugby à XV

Owen Farrell a reçu une interdiction de quatre matchs par un comité disciplinaire indépendant et manquera les matchs de la Coupe du monde de rugby de l’Angleterre contre l’Argentine et le Japon.

Farrell a fait face à un panel disciplinaire indépendant pour la deuxième fois en une semaine après que World Rugby a fait appel de la décision d’annuler son carton rouge pour un défi élevé contre le Pays de Galles.

Farrell a enfoncé la tête de Taine Basham, ce qui a fait échouer le lankais gallois à un HIA.

L’audience disciplinaire initiale a innocenté Farrell, trouvant une atténuation dans un changement tardif de dynamique par Basham, mais un tollé a suivi l’échec de l’interdiction et World Rugby a fait appel.

Quelle est la prochaine étape pour l’Angleterre ?

L’Angleterre accueillera ensuite les Fidji à Twickenham le samedi 26 août, lors de leur dernier affrontement d’échauffement pour la Coupe du monde de rugby, avant de se rendre en France. Ils affronteront l’Argentine à Marseille le samedi 9 septembre lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde.

Calendrier de l’Angleterre 26 août contre Fidji 9 septembre (RWC) contre Argentine 17 septembre (RWC) contre Japon 23 septembre (RWC) contre Chili 7 octobre (RWC) contre Samoa

