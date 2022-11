Owen Farrell attend avec impatience le backline avec Marcus Smith, Manu Tuilagi alors que l’Angleterre se prépare pour l’Argentine | Actualités du rugby à XV

Owen Farrell est de retour pour diriger l’Angleterre contre l’Argentine après avoir terminé son protocole de retour au jeu

Owen Farrell dit que l’Angleterre est prête pour une rencontre difficile avec l’Argentine et qu’il a hâte de travailler en défense avec Marcus Smith et Manu Tuilagi.

Farrell dirigera l’Angleterre au stade de Twickenham après son retour à la forme après une commotion cérébrale. Tuilagi et Joe Cokanasiga reviennent également dans l’équipe, avec l’attaquant de Northampton Alex Coles prêt à faire ses débuts en test.

Farrell a rejoint l’Angleterre au début de la semaine sans s’être rendu à Jersey pour un camp d’entraînement en raison d’une commotion cérébrale alors qu’il jouait pour les Saracens.

Le capitaine anglais a admis qu’il avait trouvé difficile d’être sur la touche pendant que le reste de l’équipe s’entraînait.

“J’ai hâte de revenir, ce n’est pas agréable de rester à la maison sans faire grand-chose”, a déclaré Farrell, après avoir été nommé capitaine vendredi.

“Cela aurait été bien si je m’étais mis à quelque chose, mais j’étais juste assis à la maison. Je ne suis pas le meilleur pour rester assis là. Cela m’a juste excité de revenir cette semaine.

“Je n’avais pas le droit d’en faire trop, alors j’essayais juste de me reposer pour dormir et m’assurer de me donner la meilleure chance.”

Internationaux d’automne d’Angleterre dimanche 6 novembre Angleterre contre Argentine 14h15 samedi 12 novembre L’Angleterre contre le Japon 15h15 samedi 19 novembre Angleterre contre Nouvelle-Zélande 17h30 samedi 26 novembre Angleterre vs Afrique du Sud 17h30

L’Angleterre affronte une équipe argentine qui a battu l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans le championnat de rugby alors que Los Pumas continue de se développer sous la direction de Michael Cheika.

“C’est un grand [challenge]”, a noté Farrell. “Un match difficile, difficile. Évidemment, c’est une équipe très physique et passionnée à laquelle nous devons être prêts.

“Ils ont du danger sur tout le terrain. À la minute, ils semblent être capables de frapper de n’importe quel point. Ce ne sont pas seulement les situations structurées qui sont des opportunités pour eux, mais celles qui ne sont pas structurées, en particulier avec les arrières qu’ils ont Nous devons nous assurer que nous sommes fiancés pendant 80 minutes.

Farrell dirigera l’Angleterre avec Smith d’un côté de lui à l’ouvreur et Manu Tuilagi de l’autre au centre extérieur. C’est une unité qui a été très attendue par les fans anglais et Farrell lui-même veut se développer davantage.

“Je connais Manu depuis très, très longtemps, nous jouons ensemble depuis que nous avons 17 ans. De toute évidence, nous connaissons tous les deux assez bien Marcus au cours des deux dernières années”, a-t-il déclaré.

“C’est une autre opportunité pour cette relation [10-12-13] développer. Nous avons travaillé aussi dur que possible à l’entraînement pour nous assurer que nous progressons vers l’avant, mais le vrai test arrive dimanche.

“Nous voulons nous assurer que tout le monde sait qu’il s’agit de l’équipe et c’est ainsi que nous progressons en tant que groupe. Comme je l’ai dit, ce sera d’abord une grande bataille à l’avant dans ce test match, nous devons ensuite soyez prêt en tant que trois et en tant que ligne de fond pour prendre de bonnes décisions à la suite de cela.”

Owen Farrell et Marcus Smith vont s’associer et tous deux sont impatients de se développer

Smith et Farrell n’ont joué ensemble qu’une poignée de fois et le capitaine anglais pense qu’il y a beaucoup de croissance et de développement en cours.

“Vous apprenez à vous connaître quoi qu’il arrive”, a déclaré Farrell. “L’essentiel, c’est que nous sommes tous les deux assez enthousiastes et passionnés non seulement pour apprendre à nous connaître, mais aussi pour nous améliorer rapidement.

“Beaucoup de nos conversations tournent autour de cela. Je suis très heureux de le faire, je pourrais parler de cette façon toute la journée et Marcus est similaire. C’est quelqu’un qui veut s’améliorer, s’améliorer et diriger cette équipe du mieux qu’il peut.

“Il est également important de connaître la personne. Nous nous connaissons depuis un bon moment, nous n’avons pas trop joué ensemble, mais il est impliqué ici depuis un bon moment et a passé un peu de temps sur cette tournée des Lions. Nous J’ai hâte d’y être. C’est un talent spécial.

Farrell et Smith ont le sens et la capacité d’échanger au sein des structures anglaises, ce qu’ils ont déjà fait et le capitaine a expliqué plus à ce sujet.

“Tout ce que nous essayons de faire, c’est de nous mettre mutuellement sur le ballon dans des endroits que nous pensons être nos points forts. Cela ne vient pas de nous, cela correspond au cadre de l’équipe”, a déclaré Farrell.

“C’est quelqu’un qui peut diviser un match et faire en sorte que quelque chose se produise à partir de rien, nous voulons l’impliquer autant que possible dans ce genre de situations. Je suppose que cela fait partie de mon travail de lui donner le ballon dans ces situations. genre de situations.”

Jones : Nous avons plusieurs capitaines dans notre équipe | “Un groupe de direction adaptable”

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, pense que son équipe se dirige vers un groupe de leadership solide, dirigé par Farrell, qui peut fonctionner en toutes circonstances.

En effet, avec des gens comme Courtney Lawes ayant pris le brassard en l’absence de Farrell, Jones sait qu’il peut se tourner vers plusieurs membres de son équipe pour assumer ce rôle.

“Nous prévoyons qu’un certain nombre de personnes seront capitaine et nous en aurons besoin”, a déclaré Jones.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Eddie Jones pense que les internationaux d’automne de l’Angleterre seront la répétition générale idéale avant la Coupe du monde de rugby de l’année prochaine en France Eddie Jones pense que les internationaux d’automne de l’Angleterre seront la répétition générale idéale avant la Coupe du monde de rugby de l’année prochaine en France

“Nous venons de voir Courtney capitaine de l’équipe en Australie et Owen pourrait jouer et se faire éliminer dès la première minute du match ou recevoir un carton jaune, nous sommes donc prêts à ce qu’un certain nombre de personnes prennent le poste de capitaine.

“Nous voulons développer ce groupe de leadership adaptable qui peut diriger cette équipe en toutes circonstances et c’est notre objectif et nous nous dirigeons vers cela chaque fois que nous nous réunissons.”

Bien que Jones sache qu’il peut compter sur un certain nombre de joueurs, il pense toujours que Farrell est le principal homme à diriger l’Angleterre en ce moment.

“Il a juste un énorme esprit de compétition”, a-t-il ajouté.

“Il veut gagner, il sait comment gagner et je ne pense pas avoir vu trop de joueurs avec son esprit de compétition.”

La rencontre de l’Angleterre avec l’Argentine marque le début d’un automne chargé de rencontres internationales avec des rencontres contre le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud à suivre les week-ends successifs.

Angleterre: 15 Freddie Steward, 14 Joe Cokanasiga, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell (c), 11 Jack Nowell, 10 Marcus Smith, 9 Ben Youngs; 1 Ellis Genge, 2 Luke Cowan-Dickie, 3 Kyle Sinckler, 4 Alex Coles, 5 Jonny Hill, 6 Maro Itoje, 7 Tom Curry, 8 Billy Vunipola.

Remplaçants: 16 Jack Singleton, 17 Mako Vunipola, 18 Joe Heyes, 19 Dave Ribbans, 20 Sam Simmonds 21 Jack Willis, 22 Jack van Poortvliet, 23 Henry Slade.

Argentine: 15 Julian Cruz Mallia, 14 Mateo Carreras, 13 Matias Moroni, 12 Jeronimo de la Fuente, 11 Emiliano Boffelli, 10 Santiago Carreras, 9 Gonzalo Bertranou, 1 Thomas Gallo, 2 Julian Montoya, 3 Francisco Gomez Kodela, 4 Matias Alemanno, 5 Tomas Lavanini, . Juan Martin Gonzalez, 7 Marcos Kremer, 8 Pablo Matera.

Remplaçants: 16 Ignacio Ruiz, 17 Nahuel Tetaz Chaparro, 18 Eduardo Bello, 19 Lucas Paulos, 20 Facundo Isa, 21 Eliseo Morales, 22 Tomas Albornoz, 23 Matias Orlando.