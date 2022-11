Owen Farrell apte à capitaine Angleterre contre Argentine, Alex Coles pour ses débuts | Retour de Manu Tuilagi et Joe Cokanasiga | Actualités du rugby à XV

L’attaquant de Northampton Alex Coles fera ses débuts en test pour l’Angleterre contre l’Argentine, en commençant au deuxième rang

Owen Farrell a été déclaré apte au poste de capitaine de l’Angleterre dimanche contre l’Argentine, tandis que l’attaquant de Northampton Alex Coles fera ses débuts en test.

Manu Tuilagi et Joe Cokanasiga reviennent dans l’équipe pour l’ouverture de l’Autumn Nations Series, avec le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud qui se succéderont ce mois-ci à Twickenham.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Eddie Jones, a apporté huit changements à l’équipe qui a battu l’Australie lors de la troisième série de tests de juillet.

Cinq changements interviennent dans le peloton avant alors que le talonneur des Exeter Chiefs Luke Cowan-Dickie, la tête serrée des Bristol Bears Kyle Sinckler, les Saracens verrouillent Maro Itoje – à partir du côté aveugle ce week-end – et le flanker des Sale Sharks Tom Curry reviennent tous pour commencer, tandis que Coles entre pour ses débuts aux essais au deuxième rang.

Manu Tuilagi revient pour commencer au centre pour la première fois en un an après une blessure, après avoir raté les Six Nations et juillet

Dans le dos, l’ailier de Bath Joe Cokanasiga, le centre de vente Manu Tuilagi et le demi de mêlée de Leicester Ben Youngs entrent en jeu.

Farrell dirige l’équipe depuis l’intérieur du centre, Marcus Smith commençant à la mi-temps. Le test de dimanche est la première fois que Farrell, Tuilagi et Smith démarrent côte à côte.

Le talonneur Jamie George, le flanker côté aveugle Courtney Lawes, le côté ouvert Lewis Ludlam, l’ailier Tommy Freeman, la tête serrée Will Stuart et le verrou Ollie Chessum sont blessés, tandis que les autres partants de juillet sont absents sont le demi de mêlée Danny Care et le centre Guy Porter.

Owen Farrell skippe l’équipe depuis l’intérieur du centre, Marcus Smith commençant au n ° 10

Angleterre: 15 Freddie Steward, 14 Joe Cokanasiga, 13 Manu Tuilagi, 12 Owen Farrell (c), 11 Jack Nowell, 10 Marcus Smith, 9 Ben Youngs; 1 Ellis Genge, 2 Luke Cowan-Dickie, 3 Kyle Sinckler, 4 Alex Coles, 5 Jonny Hill, 6 Maro Itoje, 7 Tom Curry, 8 Billy Vunipola.

Remplacements : 16 Jack Singleton, 17 Mako Vunipola, 18 Joe Heyes, 19 Dave Ribbans, 20 Sam Simmonds 21 Jack Willis, 22 Jack van Poortvliet, 23 Henry Slade.

