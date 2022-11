Owen Farrell a changé la façon de jouer au rugby anglais, déclare Jamie George | Actualités du rugby à XV

Owen Farrell a fait ses débuts seniors complets en 2012 et devrait remporter sa 100e sélection ce week-end

Owen Farrell a été crédité d’avoir transformé l’état d’esprit du rugby anglais alors qu’il se prépare à rejoindre le petit groupe national de centurions de test.

Farrell remportera sa 100e sélection lors de l’affrontement de samedi avec la Nouvelle-Zélande à Twickenham, imitant Jason Leonard et Ben Youngs en atteignant le cap après avoir fait ses débuts à 20 ans il y a dix ans.

Mais l’effet d’entraînement de son influence s’est fait sentir bien avant le début de son odyssée en Angleterre, selon Jamie George, son ami de longue date et coéquipier pour le club et le pays.

“Owen a changé la façon dont le rugby anglais a été joué, nous pouvons vraiment le dire. C’est quelqu’un qui a ouvert la voie tout au long de ses 99 sélections pour l’Angleterre”, a déclaré George.

“Il a changé l’état d’esprit de l’équipe, nous donnant la conviction de jouer contre des équipes comme les All Blacks. Et c’est quand il a été capitaine et quand il ne l’a pas été.

“La façon dont il se bat et fait preuve de résilience, ça ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu. Et il a continué à développer son jeu, il a continué à ne pas s’installer. Cela aurait pu être très facile pour lui une fois qu’il a atteint 50 sélections pour penser , ‘Je peux naviguer avec ça pour le reste du temps’.

“Il n’y a pas eu un seul jour où je me suis entraîné avec lui au cours des près de 15 dernières années, ce qui est inquiétant, où je me suis dit:” Il a un jour de congé aujourd’hui “.

Farrell a continué à développer son jeu selon son coéquipier Jamie George

“Chaque jour, il est implacable, veut s’améliorer et a une motivation qui n’est pas seulement interne, car il cherche désespérément à améliorer chaque équipe pour laquelle il joue.

“Parfois, il frotte les gens dans le mauvais sens parce qu’il est passionné et qu’il se soucie de lui et qu’il applique les normes d’une manière que je n’ai jamais vue auparavant.

“Mais c’est d’une excellente manière parce que les gens s’entraînent quand ils passent un peu plus de temps avec lui qu’il se soucie de l’équipe.

“Il est beaucoup plus empathique que les gens ne le pensent. Avoir des enfants lui a donné une perspective à ce sujet et le voir grandir en tant que père et en tant qu’ami a été absolument incroyable.”

Farrell et George se sont rencontrés pour la première fois lors d’un essai U15 du Hertfordshire, Farrell venant d’arriver de Wigan à la suite de la signature de son père Andy, l’ancien capitaine de la ligue de rugby de Grande-Bretagne, pour les Saracens.

“J’étais un fan des Saracens à l’époque et j’étais avant tout ravi de rencontrer Owen, de voir de quoi il s’agissait”, se souvient George.

“Même alors, c’était un grand enfant, grand et beaucoup plus développé. Et il était dans l’année en dessous de moi à l’école ! Je me souviens de lui marchant vers et je pensais : ‘Il est énorme !’.

“Et puis dès que je l’ai vu jouer, il était complètement différent de tout ce que j’avais jamais vu auparavant en termes de niveau de compétence, de désir et de la façon dont il abordait le jeu.

Internationaux d’automne d’Angleterre dimanche 6 novembre Angleterre 29-30 Argentine samedi 12 novembre Angleterre 52-13 Japon samedi 19 novembre Angleterre contre Nouvelle-Zélande 17h30 samedi 26 novembre Angleterre vs Afrique du Sud 17h30

“Cela m’a fait complètement repenser tout. Avant, je pensais que j’étais habile, mais suis-je vraiment habile? Non. Est-ce que je m’applique de la bonne manière? Eh bien, je pensais que oui, mais clairement pas. C’était incroyable .

“Nous avons ensuite joué ensemble pour le Hertfordshire, avons rejoint l’académie des Saracens ensemble en même temps et j’ai continué à apprendre de lui.

“C’était un gars qui était plus jeune que nous. À 14 ou 15 ans, tout le monde se développe encore, mais il semblait tellement en avance.

“Cela semble fou, mais à ce moment-là, s’il avait été lancé pour jouer un match en équipe première, j’imagine qu’il aurait été tout à fait bien.

“Il avait 17 ans quand il a fait ses débuts avec les Saracens et il a dû prendre une semaine de congé pour se préparer au match !”