Michael Owen dit qu’il se sentirait « frustré » s’il était à la place de Harry Kane à Tottenham malgré la superbe forme de l’attaquant anglais.

Kane a marqué neuf buts et créé dix passes décisives en 12 matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison pour aider son équipe à se hisser en haut du tableau.

Mais le joueur de 27 ans est employé dans un rôle légèrement plus profond que celui auquel il était habitué sous Jose Mourinho, et devient régulièrement fournisseur plutôt que de jouer le rôle de braconnier qu’il avait l’habitude de jouer dans le passé.

Parler à talkSPORT, Owen affirme qu’il ne serait pas heureux dans le même scénario malgré le succès des Spurs jusqu’à présent dans la campagne actuelle.

« Si j’étais Harry Kane, je serais certainement frustré », a déclaré Owen. «Je penserais ‘nous jouons profondément, nous n’avons pas assez de centres et nous ne jouons pas avec mes forces’.

« Cependant, les résultats suggèrent pour le moment que tout est plutôt rose et que plus vous gagnez des matchs et que vous vous voyez en haut du tableau, plus les problèmes dans votre esprit sur la façon dont vous jouez disparaissent.

« Mais si les résultats ne vont pas bien, tout d’un coup, en tant qu’avant-centre de haut niveau, vous vous dites » accrochez-vous, je ne suis pas fait pour ce style de contre-attaque « . »

Owen pense cependant que le nouveau rôle pourrait convenir à Kane à long terme, comme lorsqu’il perd un peu de son rythme au crépuscule de sa carrière.