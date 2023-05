Owen Davidson, maître australien du tennis en double, décède à 79 ans

Owen Davidson, un joueur de tennis australien qui a remporté 13 titres du Grand Chelem en double, dont huit avec Billie Jean King, tout en s’imposant parmi les joueurs de double mixte les plus accomplis de l’histoire, est décédé le 12 mai dans un centre de soins à Conroe, au Texas. Il avait 79 ans. La cause était le cancer, a déclaré Isabel Suliga, son amie de longue date et gardienne. M. Davidson vivait à proximité dans les Woodlands, une communauté planifiée au nord de Houston.

Équipé d’une volée gracieuse, d’un puissant coup en pronation et d’un service gaucher dévastateur, M. Davidson s’est imposé comme l’un des plus joueurs de double dominants des années 60 et du début des années 70. Bien qu’il n’ait jamais dépassé les demi-finales d’un tournoi majeur en simple, il a remporté deux titres du Grand Chelem en double masculin et 11 en double mixte, plus que n’importe quel joueur sauf Doris Hart (qui a remporté 15 titres majeurs en double mixte) et Margaret Court (qui cochée 21).

M. Davidson, qui était connu sous le nom de « Davo », faisait partie d’une génération de joueurs australiens puissants qui comprenait d’autres membres du Temple de la renommée Roy Emerson, Rod Laver, John Newcombe, Ken Rosewall et Fred Stolle.

Mais il est resté surtout connu pour son partenariat avec un Américain, King, qui a remporté 39 titres majeurs et est devenu un pionnier de l’égalité des sexes dans le tennis. Dans son autobiographie de 2021, « All In », King a rappelé qu’elle s’était rendue en Australie pour jouer avec M. Davidson et ses compatriotes en partie parce qu’ils « étaient ouverts d’esprit sur l’accomplissement féminin et ne craignaient pas de s’entraîner avec moi », contrairement à la plupart hommes américains.

Quand ils ont commencé à s’entraîner ensemble, s’entraînant à Melbourne en 1964 dans un exercice à deux avec Emerson, M. Davidson « m’a envoyé sur le terrain comme un flipper », a-t-elle écrit. « Après cinq minutes, j’ai cru que j’allais m’effondrer – et ce n’était que le premier jour.

« J’ai toujours dit que les hommes australiens faisaient de moi le numéro 1 », a-t-elle poursuivi, « et ces séances en ont été une partie importante. »

M. Davidson et King étaient pratiquement imparables, ne perdant qu’une seule fois en finale d’un tournoi du Grand Chelem, contre Françoise Dürr et Jean-Claude Barclay à l’Open de France de 1968.

En tout, ils ont remporté un championnat de France, trois titres américains et quatre trophées à Wimbledon, où leurs victoires au titre comprenaient un triomphe épique en 1971 contre Court et Riessen, 3-6, 6-2, 15-13.

« Nous étions là-bas depuis longtemps », se souvient King dans une interview avec l’International Tennis Hall of Fame, « et à 13 ans, je lui ai dit: » Owen, sortons d’ici. Et c’est ce que nous avons fait », remportant les deux matchs suivants.

« Comment nous nous en sommes sortis, je ne le saurai jamais », a déclaré M. Davidson au magazine Tennis.

En 1967, M. Davidson n’est devenu que le troisième joueur à remporter un Grand Chelem d’une année civile en double mixte. Il a remporté le titre australien avec Lesley Turner, une compatriote australienne, avant de s’associer à King pour balayer les championnats de France, de Wimbledon et des États-Unis.

L’idée d’un Chelem d’une année civile ne lui a jamais traversé l’esprit, a-t-il dit, jusqu’à ce que le journaliste de tennis Bud Collins s’approche de lui avant la finale américaine à Forest Hills et lui dise qu’il n’avait besoin que d’un match de plus. « Je suis devenu un peu nerveux », a rappelé M. Davidson des décennies plus tard, racontant au Houston Chronicle qu’il n’avait pas parlé à King de l’exploit jusqu’à ce qu’ils aient fini d’envoyer Rosie Casals et Stan Smith, 6-3, 6-2.

Par une journée pluvieuse d’avril 1968, M. Davidson est entré une fois de plus dans les livres d’histoire du tennis lorsqu’il a battu John Clifton, un amateur britannique, lors de la première manche des championnats britanniques sur terrain dur au West Hants Club de Bournemouth. C’était le premier match de l’Open Era, dans lequel les professionnels sont autorisés à concourir aux côtés des amateurs, et a inauguré une nouvelle ère pour le sport que M. Davidson pratiquait depuis l’âge de 10 ans, rejoignant son père lors de voyages sur des courts de tennis près de leur maison à Melbourne.

« J’étais un peu traînant », se souvient-il, « et quand ils ne jouaient pas, je me promenais sur les terrains et je commençais à frapper des balles. Il s’est avéré que c’était mon sport.

L’aîné de deux fils, Owen Keir Davidson était né à Melbourne le 4 octobre 1943. Il a perfectionné son jeu tout en travaillant avec Mervyn Rose et Harry Hopman, l’entraîneur de longue date de l’équipe australienne de la Coupe Davis, et a remporté son premier championnat majeur en 1965, quand lui et Robyn Ebbern ont partagé le mixte australien. double titre avec Newcombe et Court en un an où la finale n’a pas été jouée.

En 1966, il s’est associé à Donna Floyd Fales pour remporter le titre de double mixte aux championnats américains. À Wimbledon, il a bouleversé le double champion en titre Emerson, qui a glissé sur le terrain et s’est déchiré les ligaments de l’épaule, pour organiser un match de demi-finale contre Manuel Santana, le futur champion.

M. Davidson se dépréciait de son succès dans le tournoi, notant qu’il était venu contre un adversaire blessé. Lorsqu’un intervieweur à la radio lui a demandé avant les demi-finales, « Qui est Owen Davidson? », Il a répondu: « Certainement personne de spécial. » Puis il a emmené Santana à cinq sets, jouant ce qu’il décrivait à l’époque comme « le meilleur tennis de compétition de ma vie ».

En 1972, il a remporté son premier titre du Grand Chelem en double masculin, en partenariat avec Rosewall à l’Open d’Australie, et a presque remporté son deuxième avant que lui et Newcombe ne tombent en finale de l’US Open contre Cliff Drysdale et Roger Taylor. M. Davidson et Newcombe ont percé l’année suivante, remportant une finale dramatique de l’US Open contre Laver et Rosewall, leurs idoles d’enfance, 7-5, 2-6, 7-5, 7-5.

M. Davidson a également joué dans l’équipe australienne de la Coupe Davis, a entraîné l’équipe britannique de 1967 à 1970 et a travaillé comme pro en chef à Wimbledon. En 1972, il a déménagé au Texas, où il est devenu le pro en chef du Houston Racquet Club et a travaillé dans des lieux tels que le Woodlands Country Club et le John Newcombe Tennis Ranch. Il a également entraîné des pros, dont l’adolescent prodige Andrea Jaeger et le natif de Houston Sammy Giammalva Jr.

En 2010, il a été intronisé au Temple de la renommée internationale du tennis.

Son premier mariage, avec Angie Davidson, s’est soldé par un divorce. En 1983, il épouse Arlene Covey. Elle est décédée en 2014. Les survivants incluent un fils de son premier mariage, Cameron Davidson; et un frère.