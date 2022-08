Owami Davies: La «profonde gratitude» de la famille après que l’étudiante infirmière a été retrouvée «sûre et en bonne santé» 7 semaines après sa disparition

LA famille d’une étudiante infirmière qui a disparu sans laisser de traces il y a près de deux mois se dit “éternellement reconnaissante” après qu’elle ait été retrouvée vivante et en bonne santé aujourd’hui.

Le mystère continue d’entourer la disparition d’Owami Davies, qui a été vu pour la dernière fois marchant vers le nord le long de London Road à Croydon le 7 juillet.

L’infirmière étudiante Owami Davies, 24 ans, a disparu pendant près de sept semaines Crédit : PA

Il est apparu plus tard que des flics lui avaient parlé le jour de sa disparition après avoir été appelée pour s’inquiéter du bien-être d’une femme dormant dans l’embrasure d’une porte. Crédit : Met Police

Cinq personnes ont été arrêtées en lien avec la disparition d’Owami. Deux ont été arrêtés pour suspicion de meurtre Crédit : Alamy

Cinq personnes ont été arrêtées en lien avec sa disparition – dont deux soupçonnées de meurtre – et de nombreux appels à renseignements ont été lancés.

Mais la police du Met a révélé aujourd’hui que la jeune femme de 24 ans avait été retrouvée en sécurité et “bien soignée” dans le Hampshire, à 100 miles de son domicile à Grays, Essex.

Une cinquantaine d’officiers avaient été chargés de la chasser. Ils avaient parcouru 117 observations signalées et 50 000 heures de séquences de vidéosurveillance alors qu’ils travaillaient frénétiquement pour revenir sur ses pas.

Le 118e signalement, effectué à 10 h 30 aujourd’hui, a permis de la retrouver.

Ce soir, la famille d’Owami s’est rendue sur Twitter pour faire part de son soulagement.

“Bonsoir à tous, Owami Davies a été retrouvé”, ont-ils déclaré.

“Retrouvée vivante et en sécurité. Nous lui avons parlé. Nous, la famille Davies, voudrions exprimer notre plus profonde gratitude à chacun d’entre vous où que vous soyez, qui que vous soyez.

“Merci pour vos bons voeux, votre amour, vos câlins et vos pensées.

“Ensemble, nous avons cherché bien au-delà. Nous vous en serons éternellement reconnaissants.”

Owami, étudiante au King’s College de Londres, a disparu après avoir dit à sa mère qu’elle allait au gymnase.

Les polices du Met et d’Essex ont été critiquées au milieu des échecs signalés dans l’affaire. Des agents de Scotland Yard lui ont parlé le jour même où elle a été portée disparue à la police d’Essex – le 6 juillet – après avoir été appelée pour des inquiétudes concernant une femme dormant dans une porte de Croydon.

L’affaire a ensuite été renvoyée au chien de garde de la police, le Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC), qui évalue s’il convient de prendre d’autres mesures.

La force a également accidentellement diffusé des images de vidéosurveillance d’une autre femme et n’a demandé l’aide du public que trois semaines après sa disparition.

Aujourd’hui, l’inspecteur-détective en chef Nigel Penney du Specialist Crime Command de la force a déclaré: “C’est clairement le résultat que nous espérions – la découverte de la dame disparue, Owami Davies.

“Je voudrais dire qu’elle a été retrouvée saine et sauve en dehors de la région de Londres dans le comté de Hampshire et qu’elle est actuellement avec des officiers spécialisés de mon équipe.

“Elle a l’air en bonne santé, elle est en lieu sûr, et pas actuellement dans l’état de vulnérabilité dans lequel on nous a fait croire qu’elle se trouvait au début de sa disparition.”

Le commandant rencontré Paul Brogden a déclaré que “tous les aspects” de l’enquête doivent maintenant être examinés pour évaluer s’il y a “un apprentissage que nous devons tirer” de la façon dont elle a été gérée.

M. Brogden et M. Penney ont tous deux déclaré qu’ils étaient “extatiques” à l’issue de l’affaire, le Met Commander ajoutant: “Plus important encore, je suis ravi pour la mère d’Owami et son frère.”

Les collègues d’Owami au Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust ont déclaré ce soir: “Nous sommes ravis que notre collègue Owami ait été retrouvé et soit en sécurité.

“Merci à tous ceux qui ont aidé à la retrouver.”

Les agents ont confirmé que les cinq personnes arrêtées ont été libérées et sont toujours sous caution de la police.

Une décision sur ce qui se passera ensuite suivra un “débriefing complet”.

M. Penney a ajouté que le Met parlera à Mme Davies et tentera d’établir ce qui a conduit à sa disparition.

“On parlera à Owami et nous essaierons de comprendre pourquoi elle a disparu, pourquoi elle a disparu, et s’il y a eu des inquiétudes concernant les jours et les semaines pendant lesquels elle a disparu pour que nous nous inquiétions”, a-t-il dit.

Les flics ont exhorté toute personne ayant des informations à entrer en contact Crédit : PA

Trois jours après sa disparition, Owami a été capturée par CCTV à Derby Road, West Croydon Crédit : PA