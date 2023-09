Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a reçu une note classifiée au sujet des « phénomènes aériens non identifiés (UAP) » en février, a appris CTV News.

Obtenu grâce à une demande d’accès à l’information, le document fortement expurgé offre un aperçu de la façon dont le gouvernement canadien a réagi à l’objet non identifié qui a été détecté et abattu au-dessus du territoire du Yukon, dans le nord du Canada, le 11 février. Selon la note « Secret », le L’objet du Yukon était le 23e « UAP » suivi au-dessus de l’Amérique du Nord au cours des premières semaines de 2023.

« Le NORAD numérote les objets sur une base séquentielle, chaque année, pour suivre chaque objet détecté qui n’est pas immédiatement identifié ; lors d’un contre-interrogatoire, la plupart des objets se révèlent inoffensifs et ne répondent pas au seuil d’un rapport ou d’un engagement plus élevé », explique le mémo. . « La fonction, la méthode de propulsion ou l’affiliation de l’objet n°23 à un État-nation reste non vérifiée. »

Après des décennies de déni et de rejet de la part des autorités américaines, le Pentagone, la NASA et les législateurs américains enquêtent désormais sur ce qu’ils appellent des « phénomènes anormaux non identifiés » ou « UAP » – termes officiels désignant ce qui est plus communément appelé « objets volants non identifiés » et « ovnis ». « .

« UAP #23 » était l’un des trois objets non identifiés abattus par des avions de combat au-dessus de l’Amérique du Nord plus tôt cette année, immédiatement après l’abattage, le 4 février, d’un ballon espion chinois présumé. Bien que les trois objets n’aient pas été publiquement identifiés, ils seraient tous beaucoup plus petits que le dispositif de surveillance chinois apparent de 200 pieds de haut. Le 16 février, le président américain Joe Biden a déclaré que les trois objets mystérieux ne représentaient probablement aucune menace et étaient probablement privés. ou des ballons de recherche.

Transmis le 14 février, le « Mémorandum destiné au Premier ministre » a été classé « Secret » et destiné à une « diffusion limitée ». Il a été transmis en copie conforme à Jody Thomas, conseillère en matière de sécurité nationale de Trudeau, et signé par Janice Charette, qui était alors la puissante greffière du Conseil privé.





Le Bureau du Conseil privé du Canada, ou BCP, est une plaque tournante centralisée qui dirige la fonction publique du pays et est chargé de fournir un soutien non partisan au premier ministre et au cabinet dans la prise de décisions politiques.

Détecté dans l’après-midi du 11 février, l’objet Yukon a été abattu le même jour par un avion de combat américain F-22. À l’époque, les autorités l’avaient décrit comme un « ballon suspect » de forme « cylindrique ».

« Les CF-18 Hornets canadiens du NORAD avaient été décollés, mais les F-22 étaient mieux localisés en fonction du temps, de l’espace et de la lumière décroissante », indique le mémo. « Au fur et à mesure que d’autres PAN seront détectés, nous continuerons à vous tenir informés. »

En raison des conditions hivernales rigoureuses et du terrain montagneux éloigné, les efforts visant à récupérer les débris de l’objet du Yukon ont été annulés le 17 février.

« On ne sait pas s’il constitue une menace armée ou s’il dispose de capacités de collecte de renseignements », ajoute le mémo. « La zone dans laquelle l’impact s’est produit est une route de migration connue (du caribou), ce qui ouvre la possibilité d’une découverte accidentelle future par les chasseurs autochtones. »

De nombreuses suppressions ont été apportées à la note en vertu des articles 15 et 69 de la Loi canadienne sur l’accès à l’information, qui concernent la sécurité nationale et la confidentialité du Cabinet.

Le document déclassifié a été fourni à CTVNews.ca par un chercheur civil qui a souhaité rester anonyme. CTVNews.ca a vérifié l’authenticité du document en déposant une nouvelle demande d’information auprès du Bureau du Conseil privé. Le BCP et le Cabinet du Premier ministre n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans une déclaration à CTVNews.ca, le ministère de la Défense nationale du Canada n’a pas divulgué combien d’autres objets non identifiés ont été détectés au-dessus de l’Amérique du Nord depuis la vague d’incidents de février.

« Après l’identification du plus grand ballon de surveillance à haute altitude, le NORAD a ajusté nos capacités de détection pour nous donner une meilleure fidélité dans l’observation d’objets plus petits et plus lents à différentes altitudes », a déclaré un porte-parole de la défense canadienne. « Chaque événement est unique et la réponse du NORAD est déterminée au cas par cas. »

Abréviation de North American Aerospace Defense Command, Norad est un groupe de défense conjoint canado-américain chargé de protéger le continent contre les attaques imminentes.

Iain Boyd, professeur de génie aérospatial et directeur du Centre pour les initiatives de sécurité nationale à l’Université du Colorado, affirme que la note montre comment les éléments canadiens et américains du NORAD travaillent ensemble efficacement « sans égard aux frontières nationales ».

« Cela semble également indiquer un faible niveau de compréhension de l’objet en termes de capacités et de fonctions », a ajouté Boyd. « Dans des circonstances normales, on aimerait penser que la décision de l’abattre ne serait prise qu’après une évaluation approfondie du danger qu’il représente, sur la base de toutes les informations disponibles. »

Boyd affirme que les événements de février illustrent les limites du Canada et des États-Unis en matière de détection, de suivi et d’identification d’objets dans leur espace aérien.

« Nous sommes passés de quelques jours fous au cours desquels quatre objets ont été abattus à rien au cours des six mois qui ont suivi », a déclaré Boyd. « Il serait intéressant de savoir quels changements dans les procédures, le cas échéant, ont été entrepris par le Norad et d’autres organisations chargées de protéger le Canada et les États-Unis. »

L’armée canadienne déclare régulièrement qu’elle « n’enquête généralement pas sur les observations de phénomènes inconnus ou inexpliqués en dehors du contexte d’enquête sur des menaces crédibles, des menaces potentielles ou une détresse potentielle dans le cas de recherches et de sauvetage ».

CTVNews.ca a découvert au moins quatre incidents qui répondaient apparemment à ces critères entre 2016 et 2020. Des responsables de la défense canadienne ont également assisté à des réunions avec les enquêteurs de l’UAP du Pentagone.

Une base de données fédérale sur les incidents aéronautiques montre que des rapports faisant état de lumières et d’objets inhabituels dans l’espace aérien canadien sont déposés depuis des décennies par des policiers, des soldats, des contrôleurs aériens et des pilotes sur des vols médicaux, militaires, cargo et passagers exploités par WestJet, Air Canada Express, Porter. Compagnies aériennes, Delta et plus encore. Transports Canada, qui exploite la base de données, ne donne généralement pas non plus suite à de tels rapports.

En mars, CTVNews.ca a révélé que le plus grand scientifique du gouvernement fédéral avait lancé la première étude officielle canadienne sur la PAN depuis près de trois décennies. Connu sous le nom de Projet Sky Canada, l’effort du Bureau du conseiller scientifique en chef du Canada cherche à comprendre comment les rapports UAP « sont gérés au Canada et à recommander des améliorations ». Une nouvelle page Web du projet Sky Canada promet un rapport public final en 2024.



