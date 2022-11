OVNIS: le groupe de travail UAP du Pentagone a informé l’armée canadienne

Des membres du groupe de travail sur les ovnis du Pentagone ont informé les responsables militaires canadiens plus tôt cette année, une réunion non signalée auparavant qui a été révélée cette semaine.

Le briefing du 22 février était dirigé par un officier du renseignement de l’US Air Force qui a contribué à un rapport de juin 2021 qui a fait la une des journaux sur les récentes observations militaires américaines de phénomènes aériens non identifiés, ou UAP : le terme utilisé par les autorités américaines pour ce qui est plus communément appelé non identifié. objets volants et ovnis.

Selon un document publié le 14 novembre, la séance d’information de février a été donnée par « plusieurs » membres du groupe de travail UAP du Pentagone et a réuni 10 responsables de la défense canadienne, y compris du personnel de l’Aviation royale canadienne et du Commandement du renseignement des Forces canadiennes, qui est responsable de la collecte et de l’évaluation du renseignement militaire.

“Les responsables de la [Department of Defence] Le groupe de travail UAP et le gestionnaire national du renseignement pour l’aviation ont rencontré des représentants du ministère canadien de la Défense nationale et de l’Aviation royale canadienne le 22 février 2022, dans le cadre de notre partenariat continu sur la sécurité de l’espace aérien, pour inclure les phénomènes aériens non identifiés », La porte-parole de la Défense, Susan Gough, a déclaré à CTVNews.ca.

Le ministère de la Défense nationale du Canada n’a pas été en mesure de fournir des commentaires avant la publication.

“Il est clair que le groupe de travail américain UAP veut travailler avec notre gouvernement”, a déclaré mardi le porte-parole conservateur en matière de défense James Bezan à CTVNews.ca depuis Ottawa. “Toute tentative de la part des représentants du gouvernement du Canada de minimiser l’importance des données ou des rapports serait totalement inacceptable.”

Bezan croit que le Canada devrait suivre l’exemple des États-Unis et enquêter sur l’UAP.

“Le gouvernement canadien doit mettre en œuvre un plan scientifique pour identifier les origines et l’intention de l’UAP”, a expliqué Bezan, député de Selkirk-Interlake-Eastman au Manitoba. “Les conservateurs pensent que la meilleure façon de démarrer ce processus est que le gouvernement adopte une approche rationalisée et pangouvernementale pour normaliser la collecte de rapports dans de nombreux ministères et sous-traitants… Tous les efforts entrepris pour enquêter sur la PAN devraient être rendus publics de manière responsable. . “

Pour sa part, l’armée canadienne déclare régulièrement qu’elle «n’enquête généralement pas sur les observations de phénomènes inconnus ou inexpliqués en dehors du contexte d’enquête sur les menaces crédibles, les menaces potentielles ou la détresse potentielle dans le cas de la recherche et du sauvetage».

Depuis 2016, au moins quatre cas semblent avoir rempli ces critères.

Le briefing unique de février 2022 des responsables américains a été révélé par le ministère de la Défense nationale du Canada dans une réponse du 14 novembre aux questions posées par le député conservateur Larry Maguire.

Maguire, le représentant conservateur de Brandon-Souris dans le sud-ouest du Manitoba, avait utilisé un mécanisme de responsabilisation que les députés doivent demander au gouvernement fédéral de fournir un compte rendu écrit des contacts présumés avec des responsables de l’armée et du renseignement américains au sujet de l’UAP. Bien qu’Affaires mondiales Canada ait déclaré qu’il n’y avait eu aucun contact, la Défense nationale a reconnu le briefing de février dans sa réponse à la question au feuilleton du 22 septembre. Semblables aux requêtes verbales pendant la période des questions au Parlement, les questions au Feuilleton permettent aux députés de demander des informations au gouvernement, mais par écrit. Ces réponses sont ensuite déposées à la Chambre des communes.

La réponse a été signée par le secrétaire parlementaire du ministre de la Défense Anita Anand, Cambridge, Ont. le député Bryan May.

Le député de l’opposition Larry Maguire a reçu la réponse ci-dessous le 14 novembre aux questions qu’il a posées en septembre sur les contacts du gouvernement canadien avec les responsables américains au sujet des phénomènes aériens non identifiés, ou UAP.

Fermier militant et député depuis 2013, Maguire est peut-être le plus fervent partisan de la transparence de l’UAP sur la colline du Parlement ; il a recherché des informations auprès d’anciens responsables américains et a utilisé son travail de comité pour sonder le gouvernement afin d’obtenir des réponses.

“D’après les réunions que notre gouvernement a déjà eues avec le groupe de travail UAP, on pourrait penser qu’ils ont une bonne idée de par où commencer et de commencer le processus pour enquêter sur l’ensemble du sujet”, a déclaré Maguire, qui n’était pas disponible pour commenter. écrit sur Twitter mardi. “S’il y a jamais eu un problème sur lequel les députés pourraient travailler de manière collaborative, c’est bien celui-là. J’espère que les gens commenceront à écrire à leurs députés et les encourageront à travailler ensemble sur ce sujet.”

Aussi dans un tweet du mardiMaguire a révélé qu’il avait demandé au conseiller scientifique en chef du Canada de lancer une étude officielle de l’UAP.

“En fait, mon équipe m’a tenu informé des récentes initiatives aux États-Unis sur les PAN”, a déclaré la conseillère scientifique en chef, la Dre Mona Nemer. répondu dans une lettre du 21 octobre posté sur Twitter. “Mon équipe a l’intention de surveiller les prochaines étapes de chacune de ces initiatives.”

Le briefing UAP de février 2022 a été dirigé par le National Intelligence Manager for Aviation des États-Unis, qui a pour mandat de “diriger les efforts de la communauté du renseignement pour identifier, analyser et intégrer les renseignements sur les menaces et les vulnérabilités dans le domaine aérien”. Le poste est actuellement occupé par le général de division Daniel L. Simpson de l’US Air Force.

Le bureau du National Intelligence Manager for Aviation des États-Unis a co-écrit le rapport UAP de juin 2021 avec le groupe de travail UAP et d’autres parties du gouvernement et de l’armée américains. Une version accessible au public du rapport décrit 143 rapports militaires américains inexpliqués de 2004 à 2021, qui ont inclus des objets qui semblaient “manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable, sans moyens de propulsion discernables”.

Le groupe de travail UAP du Pentagone a été créé par le département américain de la Défense en août 2020 pour “améliorer sa compréhension et mieux comprendre la nature et les origines des UAP”.

Il a depuis été réformé et fonctionne désormais en tant que bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines. Alors que les responsables là-bas n’ont trouvé aucune preuve que l’UAP ait des origines d’un autre monde, ils travaillent toujours pour trouver des explications à plusieurs observations.

“Nous savons que nos militaires ont rencontré des phénomènes aériens non identifiés”, a déclaré Ronald Moultrie, l’actuel chef du bureau de l’UAP, lors d’une audience du Congrès en mai 2022 sur l’UAP, la première du genre depuis plus de 50 ans. “Nous sommes ouverts à toutes les conclusions que nous pourrions rencontrer.”

La NASA a également annoncé des efforts pour étudier l’UAP.

Entre-temps, le personnel militaire canadien dépose des rapports depuis plus de 70 ans, y compris des observations d’aussi récemment que novembre 2008 et juillet 2021. CTVNews.ca avait précédemment rapporté que l’ancien ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan, avait reçu un briefing UAP des responsables canadiens de la défense en mai 2021. , qui a été suivi d’un briefing pour le personnel du ministre des Transports Omar Alghabra en mai 2022.

Au Canada, des policiers, des contrôleurs aériens et des pilotes sur des vols médicaux, de fret et de passagers exploités par WestJet, Air Canada Express, Porter Airlines, Delta et d’autres ont également déposé des rapports inhabituels au cours des trois dernières décennies. Dans la plupart des cas, il y a peu ou pas de suivi officiel. Transports Canada, qui exploite la base de données en ligne sur les incidents d’aviation où se trouvent ces rapports, prévient qu’ils “contiennent des données préliminaires non confirmées qui peuvent être sujettes à changement”.

Cette histoire sera mise à jour.