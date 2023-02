OVNIS: la Maison Blanche s’engagera avec ses alliés sur des “phénomènes aériens non identifiés”

Alors que la recherche se poursuit pour trois objets mystérieux abattus au-dessus du Canada et des États-Unis, la Maison Blanche dit qu’elle engagera ses alliés au sujet de “phénomènes aériens non identifiés”.

“Ces phénomènes aériens non identifiés sont signalés depuis de nombreuses années, sans explication ni examen approfondi par le gouvernement”, a déclaré lundi à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. “Le président Biden a changé tout cela. Nous essayons enfin de mieux les comprendre.”

Les phénomènes aériens non identifiés, ou UAP en abrégé, sont un terme utilisé dans les cercles officiels pour désigner ce que l’on appelle plus communément des objets volants non identifiés, ou OVNI. Kirby l’a décrit comme “un problème qui affecte tout le monde dans le monde”.

“Deuxièmement, nous consultons des alliés et des partenaires sur le défi du phénomène aérien non identifié et sur la manière dont nous pouvons tous travailler ensemble pour relever ce défi”, a expliqué Kirby. “Le président a ordonné au secrétaire d’État, au secrétaire à la Défense et au directeur du renseignement national de s’engager avec leurs homologues concernés pour partager des informations et essayer également d’obtenir leur point de vue.”

CTVNews.ca a contacté les départements canadiens concernés comme les Affaires mondiales, la Défense nationale et la Sécurité publique pour en savoir plus, mais n’a pas reçu de réponse.

QUE FONT LES ÉTATS-UNIS AU SUJET DES PHÉNOMÈNES AÉRIENS NON IDENTIFIÉS ?

Alors que les responsables canadiens et américains se sont tous les deux penchés sur les ovnis pendant la guerre froide, on savait peu de choses sur les programmes ultérieurs jusqu’à ce qu’une enquête de décembre 2017 du New York Times révèle que le Pentagone étudiait discrètement les implications de la PAN sur la sécurité nationale depuis 2007. et d’intérêt politique, en 2020, le Pentagone a annoncé publiquement la création du groupe de travail UAP. Ce groupe a maintenant été remplacé par ce qui est connu sous le nom de All-domain Anomaly Resolution Office, qui a été créé grâce à un effort bipartisan au Sénat américain.

“Les PAN posent un défi important à notre sécurité nationale, apparaissant dans l’espace aérien américain sensible et autour du personnel militaire”, ont déclaré les sénateurs américains Marco Rubio et Kirsten Gillibrand, un républicain et un démocrate, dans une déclaration conjointe de décembre 2021.

Un rapport faisant la une des journaux de juin 2021 de responsables du renseignement américain a décrit de récentes observations militaires américaines, y compris des UAP qui semblaient « manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable, sans moyens de propulsion discernables ». Dans un rapport mis à jour du 12 janvier 2023, des responsables américains ont déclaré que 171 des 510 rapports restaient “non caractérisés et non attribués”, et que certains d’entre eux impliquaient des UAP qui semblaient “avoir démontré des caractéristiques de vol ou des capacités de performance inhabituelles, et nécessitent une analyse plus approfondie. .”

“Nous appliquons les normes analytiques et scientifiques les plus élevées”, a déclaré Sean M. Kirkpatrick, l’actuel directeur du programme du Pentagone, lors d’une table ronde médiatique en décembre 2022. “Nous exécutons notre mission de manière objective et sans sensationnalisme et nous ne nous précipitons pas sur les conclusions.”

La NASA a également annoncé son propre programme d’étude UAP, qui a commencé ses travaux en octobre 2022.

“Comprendre les données dont nous disposons sur les phénomènes anormaux non identifiés est essentiel pour nous aider à tirer des conclusions scientifiques sur ce qui se passe dans notre ciel”, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la direction des missions scientifiques au siège de la NASA à Washington, dans un communiqué. “Les données sont le langage des scientifiques et rendent l’inexplicable, explicable.”

La question a pris une nouvelle urgence après la chute en février 2023 de trois objets non identifiés et d’un ballon espion chinois présumé dans l’espace aérien nord-américain.

“Le président a également demandé à la communauté du renseignement de se pencher sur le phénomène des objets aériens non identifiés”, a déclaré lundi Kirby, porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche. “En effet, le président Biden a organisé la toute première session d’information quotidienne sur le renseignement consacrée à ce phénomène en juin 2021. Il a été informé que ce n’est pas seulement un problème pour les États-Unis, mais pour le reste du monde. Et comme je dit, nos amis et nos partenaires s’en occupent aussi.”

LE CANADA ENQUÊTE-T-IL SUR DES PHÉNOMÈNES AÉRIENS NON IDENTIFIÉS?

Ce ne serait pas la première fois que des responsables américains contactent leurs homologues canadiens au sujet de l’UAP, un acronyme qui est également utilisé pour le terme « phénomènes anormaux non identifiés ».

CTVNews.ca a précédemment rapporté que des membres du groupe de travail UAP du Pentagone avaient informé le personnel militaire canadien il y a près d’un an, le 22 février 2022. L’ancien ministre canadien de la Défense Harjit Sajjan a également reçu un briefing UAP des responsables militaires canadiens en mai 2021, et Transport Le personnel du ministre Omar Alghabra a tenu son propre briefing interne sur l’UAP en mai 2022.

Des documents déclassifiés et des dossiers publics révèlent des décennies de signalements d’objets et de lumières non identifiés au-dessus du Canada par des policiers, des soldats, des contrôleurs aériens et des pilotes sur des vols médicaux, militaires, de fret et de passagers exploités par WestJet, Air Canada Express, Porter Airlines, Delta et plus . En 2022 seulement, CTVNews.ca a découvert 11 rapports comme ceux-ci de pilotes volant pour des compagnies aériennes telles qu’Air Canada, WestJet, Virgin Atlantic, United et KLM. Le rapport le plus récent date du 7 février 2023, lorsqu’un vol cargo de Miami à Amsterdam “a observé des lumières inhabituelles, se déplaçant de manière erratique de 40 000 pieds à 50 000 pieds” alors qu’il volait près de la Nouvelle-Écosse.

Transports Canada, qui exploite la base de données en ligne sur les incidents d’aviation où se trouvent bon nombre de ces rapports, prévient qu’ils contiennent «des données préliminaires non confirmées qui peuvent être sujettes à changement».

Un porte-parole de Transports Canada a précédemment déclaré à CTVNews.ca que les rapports UAP “n’ont aucun potentiel d’application de la réglementation et ne relèvent souvent pas du mandat du ministère”.

“Les rapports d’objets non identifiés peuvent rarement être suivis car ils sont, comme le titre l’indique, non identifiés”, ont-ils déclaré.

Pour sa part, l’armée canadienne déclare régulièrement qu’elle «n’enquête généralement pas sur les observations de phénomènes inconnus ou inexpliqués en dehors du contexte d’enquête sur les menaces crédibles, les menaces potentielles ou la détresse potentielle dans le cas de la recherche et du sauvetage». Avant la récente chute des trois objets non identifiés ce mois-ci, au moins quatre cas semblent avoir rempli ces critères depuis 2016.

Le porte-parole conservateur en matière de défense, James Bezan, estime que les responsables canadiens devraient accorder plus d’attention à cette question énigmatique.

“Le gouvernement canadien doit mettre en œuvre un plan scientifique pour identifier les origines et l’intention de l’UAP”, avait précédemment déclaré Bezan à CTVNews.ca. “Les conservateurs pensent que la meilleure façon de démarrer ce processus est que le gouvernement adopte une approche rationalisée et pangouvernementale pour normaliser la collecte de rapports dans de nombreux ministères et sous-traitants… Tous les efforts entrepris pour enquêter sur la PAN devraient être rendus publics de manière responsable. .”

EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QUE LE PENTAGONE ÉTUDIE LES ÉTRANGERS ?

Les responsables américains déclarent régulièrement qu’il n’y a aucune preuve que l’UAP représente une technologie extraterrestre.

“Nous n’avons détecté aucune émanation au sein du groupe de travail UAP qui suggérerait qu’il s’agit de quoi que ce soit d’origine non terrestre”, a déclaré Scott Bray, le directeur adjoint du renseignement naval américain, en mai 2022, lors de la première audience du Congrès sur les OVNIS dans plus de 50 ans. années.

Lors du briefing de lundi, Kirby a également rejeté les théories selon lesquelles les trois objets abattus pourraient avoir des origines d’un autre monde.

“Je ne pense pas que le peuple américain ait besoin de s’inquiéter des extraterrestres, en ce qui concerne ces engins. Point final”, a déclaré Kirby, un contre-amiral à la retraite de l’US Navy. “Je ne pense pas qu’il y ait plus à dire ici.”

Dans une mise à jour de mardi, Kirby a déclaré qu’une “explication principale” est que trois objets “pourraient simplement être des ballons liés à un objectif commercial ou bénin”.

Les responsables et les experts conviennent qu’il existe probablement de nombreuses explications aux observations de PAN, notamment les drones, les lasers, les ballons, les satellites, les météores, les lanternes flottantes, les phénomènes météorologiques, la technologie militaire avancée et plus encore.

“Je crois fermement que ces UAP ne viennent pas d’une autre planète et d’un autre univers”, a déclaré à CTVNews.ca Iain Boyd, professeur de génie aérospatial et directeur du Center for National Security Initiatives de l’Université du Colorado. “Je pense qu’il n’y a pas d’explication unique, cependant, pour tous ces différents événements UAP, mais l’un des plus probables sera une sorte de véhicules expérimentaux ou de véhicules de surveillance.”

Robert Powell est un ingénieur basé au Texas et membre fondateur du conseil d’administration de la Scientific Coalition for UAP Studies, qui est un groupe de réflexion international dédié à l’application de principes scientifiques à la recherche UAP. Le groupe apparaît plus ouvert aux possibles.

“Je suis sûr qu’un petit pourcentage des rapports UAP peuvent être liés à la surveillance étrangère, tout comme un petit pourcentage sont vraiment anormaux et inexplicables”, a déclaré Powell à CTVNews.ca. “La grande majorité des rapports devraient avoir une explication.”