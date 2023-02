OVNIS : ce que nous savons des efforts de rétablissement au Yukon, en Ontario

Des efforts de récupération sont actuellement en cours au Yukon et en Ontario pour les débris d’une paire d’objets non identifiés qui ont été abattus par des avions de combat américains samedi et dimanche.

Décrit comme “cylindrique”, le premier objet a été abattu au-dessus du centre du Yukon le 11 février. Apparemment “octogonal”, le second a été abattu le 12 février au-dessus du lac Huron, qui se trouve entre le Michigan et l’Ontario. Ils rejoignent un autre objet mystérieux ainsi qu’un ballon de surveillance chinois présumé beaucoup plus gros qui ont été abattus au-dessus des États-Unis les 10 et 4 février, respectivement. Peu de détails ont émergé sur les trois objets plus petits.

“Ils ne peuvent pas dire avec certitude s’ils sont chinois, nous ne savons pas avec certitude s’il s’agit de ballons ou d’un autre type d’objet, donc il y a juste beaucoup de mystère autour de cela en ce moment”, a déclaré Vincent Rigby, ancien agent de la sécurité nationale. et conseiller en renseignement du premier ministre Justin Trudeau, a déclaré lundi à CTV Power Play avec Vassy Kapelos. “Jusqu’à ce qu’ils obtiennent ces informations et qu’ils voient l’épave, il sera très, très difficile de recoller les morceaux.”

Au Canada, les efforts de rétablissement sont coordonnés par Sécurité publique Canada et dirigés par la Gendarmerie royale du Canada, avec l’aide des Forces armées canadiennes au Yukon et de la Garde côtière canadienne en Ontario. Le Norad, les garde-côtes américains, le FBI, l’armée américaine et d’autres participent également à l’effort.

“Nous avons déployé des ressources importantes ici pour pouvoir récupérer l’objet, ainsi que des engagements diplomatiques et internationaux en cours pour trouver plus d’informations et obtenir des solutions à ce sujet”, a déclaré Trudeau depuis le Yukon lundi.

Plusieurs aéronefs de l’Aviation royale canadienne participent à l’opération au Yukon, notamment un gros avion de recherche et de sauvetage CC-130H Hercules, deux petits avions CC-138 Twin Otter et des hélicoptères CH-148 Cyclone et CH-149 Cormorant. Un soutien supplémentaire est fourni par le personnel des Forces armées canadiennes déployé à Whitehorse et Dawson City sous la direction du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada.

« Les débris se trouvent dans un endroit éloigné au nord-est de Dawson City, sur un terrain alpin complexe sujet à des conditions météorologiques nordiques difficiles », a déclaré la ministre canadienne de la Défense, Anita Anand. dit dans un tweet.

Des détails supplémentaires sur les recherches ont été fournis lors d’un briefing technique lundi.

Sean McGillis, le sous-commissaire par intérim du programme de police fédérale de la GRC, a décrit les défis auxquels sont confrontés les officiers et le personnel militaire dans le nord-ouest du Canada et a admis la possibilité de ne rien trouver au Yukon.

“Nous explorons une très vaste zone”, a déclaré McGillis aux journalistes lundi après-midi. “C’est malheureusement un terrain très accidenté et montagneux. Les conditions météorologiques ne sont pas excellentes. Il y a un très haut niveau d’enneigement dans la région. Donc, nos efforts vont être difficiles. Ce sera difficile. Cela nous prendra du temps. “

Maj.-Gén. Paul Prevost, directeur d’état-major de l’état-major interarmées stratégique de l’armée canadienne, a déclaré qu’ils utilisaient des modèles de vent pour affiner la recherche.

“Pour l’instant, ce que j’ai couvert, c’est que notre évaluation initiale est que c’est dans une zone de 3 000 kilomètres carrés”, a-t-il expliqué lors du briefing technique. “Donc, nos experts essaient de réduire cette portée.”

Des experts en matières dangereuses ont également été déployés.

“Nous envoyons des gens avec des capacités explosives, nous envoyons des gens avec ces antécédents chimiques, biologiques et radiologiques, uniquement parce que nous ne savons pas à quoi nous avons affaire”, a déclaré McGillis. “Dans toute situation comme celle-ci où nous ne savons pas à quoi nous avons affaire, vous péchez toujours par excès de prudence et c’est pourquoi nous déployons l’expertise spécialisée que nous sommes.”

Sur le lac Huron, le NGCC Griffon de la Garde côtière canadienne est arrivé sur les lieux lundi avec des membres de la GRC à son bord. Le navire de 71 mètres transporte également un drone et sera assisté par deux hélicoptères de la Garde côtière stationnés à Parry Sound, en Ontario, qui se trouve sur le lac.

Alors que l’objet apparemment octogonal a été abattu dans l’espace aérien américain, la zone de recherche actuelle sur le lac Huron chevauche les deux côtés de la frontière canado-américaine.

“Nous commençons par la partie sud”, a déclaré lundi à la presse la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Joyce Murray. “Et puis nous nous dirigerons vers le nord à partir de là. Et nous ferons de notre mieux pour sécuriser ce matériel afin de mieux comprendre le but et les opérations.”

Les responsables du briefing technique n’ont pas pu confirmer les rapports selon lesquels l’objet était tombé dans les eaux canadiennes. La Garde côtière américaine participe également, et à un moment donné lundi, l’un de leurs avions de recherche était le vol le plus suivi sur le site Web Flightradar24.

Les efforts de recherche du Canada sont coordonnés par le Centre des opérations du gouvernement, qui relève de Sécurité publique Canada.

“Mon organisation assure la coordination intégrée de la réponse fédérale et le partage d’informations pour le gouvernement fédéral pour tous les types d’urgences selon les besoins”, a déclaré le directeur du Centre des opérations gouvernementales, Deryck Trehearne, lors du briefing technique. “Nous sommes dans une modalité de recherche et de récupération ici.”

S’adressant à CNN lundi matin, Anand a refusé de fournir des détails sur les objets abattus ou leurs origines.

“À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de spéculer sur les paramètres précis de l’objet à partir du visuel que nous avons reçu”, a déclaré Anand. “Il serait imprudent de ma part de spéculer davantage jusqu’à ce que nous ayons rassemblé les débris et jusqu’à ce que nous fassions l’analyse. Le FBI est impliqué dans cette analyse, tout comme la GRC ici au Canada.”

Analyste militaire de CTV et major-général canadien à la retraite. David Fraser croit qu’il est essentiel que le Canada et les États-Unis trouvent des débris.

“Au cours des trois derniers jours, ils ont été identifiés comme des objets, pas même des ballons, et nous devons donc vraiment récupérer tout ce qui se trouve au sol maintenant à partir de ces trois incidents pour comprendre ce qui s’est réellement passé et en fait maintenant pour l’expliquer à les citoyens de ce qui se passe », a déclaré Fraser à CTV News Channel lundi. “Une fois qu’ils les auront, ils seront en mesure de déterminer assez rapidement ce qu’il y avait sur ces objets, s’ils constituaient une menace, et le plus important, c’est qui les a envoyés, puis commencer à déterminer l’intention derrière ceux-ci. Mais tout d’abord, nous ‘ faut les trouver.”



Avec des fichiers de Rachel Aiello, journaliste parlementaire numérique principale de CTVNews.ca et Michael Lee, écrivain de CTVNews.ca.