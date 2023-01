OVNI? La photo d’un volcan d’un couple mexicain montre un mystérieux objet semblable à un disque dans l’air

Avez-vous vu un OVNI ? Avec autant d’exemples de personnes apercevant des objets volants non identifiés (OVNI) dans plusieurs pays, il y a de fortes chances qu’un tel événement vous arrive également ! Ce couple aurait-il pensé à repérer l’objet en forme de disque dans les airs alors qu’il essayait de capturer autre chose ? Certainement pas!

Le petit ami de Karla Garcia, Luis Guerra, prenait une photo du volcan Popocatépetl près d’Atlixco, au Mexique, tôt le dimanche 8 janvier, lorsqu’il a repéré un énorme disque planant au-dessus de la lave bouillonnante et crachant des roches. “Il m’envoie la photo sur WhatsApp et quand je me réveille, je la vois et la partage sur mon statut WhatsApp (flux)”, a déclaré Garcia. Ses amis ont alors souligné que l’objet volant pourrait être un OVNI ce qui l’a fait partager. sur les réseaux sociaux. Prenant sur son compte Facebook, elle a téléchargé l’image et l’a sous-titrée, “La photo d’aujourd’hui à 7h52. Popocatépetl, la lune et peut-être un OVNI…”. L’image est rapidement devenue virale et a soulevé des spéculations sur le mystérieux disque -comme objet.

L’image de Karla montrait le volcan de 10 000 pieds avec un panache de fumée flottant de son cratère. Juste à droite, il y avait un objet noir distinctif en forme de disque qui a éveillé le doute qu’il s’agissait d’un OVNI.

Pendant ce temps, Atlixco est connu pour son association avec de tels phénomènes paranormaux et cette observation d’OVNI pourrait être liée à cela. Selon le Daily Star, il y a un tronçon de route à l’extérieur de la ville qui ne respecte pas les lois normales de la gravité. Les rochers, les ballons de football et même les voitures sont connus pour monter d’eux-mêmes. Au milieu des années 1990, Atlixco était également l’un des 10 meilleurs points chauds d’OVNI au monde.

