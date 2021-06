OVNI au Gujarat ? Des lumières mystérieuses repérées dans Sky Baffle People, les experts affirment que c’est différent

Des spéculations sur des objets volants non identifiés (OVNI) se sont déclenchées après que de mystérieuses rangées de lumières brillantes glissant dans le ciel aient été repérées à Junagadh du Gujarat et dans la région environnante dans la nuit du 21 juin. Conseiller du Conseil des sciences et technologies du Gujarat, Narottam Sahoo n’a pas acheté le théorie de la lumière inhabituelle étant un OVNI. En parlant à ANI, Sahoo a déclaré qu’un satellite passant par l’orbite terrestre basse aurait pu provoquer un éclairage.

Les vidéos et les images de l’événement présentent environ quatre à sept lumières brillantes glissant dans la rangée dans le ciel. Partagée par un compte Twitter Fenish Ladani, la vidéo compte environ 1 000 vues. Appelant cela une activité inhabituelle et partageant son lieu d’occurrence, l’utilisateur du site de microblogging a écrit qu’il ressemblait à un OVNI.

Plus tard, le conseiller GUJCOST a informé que des personnes avaient aperçu 30 à 40 lumières mystérieuses clignotant en ligne droite dans la région de Saurashtra. Cela a suscité la curiosité des habitants de la région. Selon la science spatiale, il pourrait y avoir trois raisons pour visiter ces lumières. Il a dit que l’une des raisons pourrait être qu’une petite partie d’un météoroïde était entrée à la surface de la terre qui est apparue sous forme de traînées de lumière rougeoyante. Alors que l’autre pourrait être qu’il y a des chances qu’il s’agisse d’une étoile filante.

Le conseiller GUJCOST a souligné qu’il y avait plusieurs lumières d’affilée. Il était également possible qu’il ne s’agisse que d’un satellite passant par l’orbite terrestre basse. Il a informé qu’il y a environ 3 000 satellites fonctionnels sur l’orbite inférieure de la Terre.

Sahoo a déclaré qu’exactement les mêmes observations avaient également été signalées dans plusieurs régions des États-Unis lorsque SpaceX d’Elon Musk avait lancé la fusée Falcon. Il m’a assuré qu’il s’agissait bien d’une observation d’un satellite et qu’il n’y avait rien à craindre.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici