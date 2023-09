Ovidio Guzman, fils du redoutable baron de la drogue mexicain « El Chapo », extradé vers les États-Unis | Actualités sur les drogues

Ovidio Guzman, 32 ans, fils du baron de la drogue mexicain emprisonné Joaquín « El Chapo » Guzman, a été extradé vers les États-Unis, où il est recherché pour trafic de fentanyl, ont annoncé les autorités mexicaines et américaines.

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré vendredi qu’Ovidio Guzman – connu sous le pseudonyme de « La souris » – avait été extradé, qualifiant cela de dernière étape dans les efforts américains visant à attaquer « tous les aspects » des opérations de trafic de drogue menées par la région de Sinaloa. Cartel longtemps associé à la famille Guzman.

« Je suis également reconnaissant envers nos homologues du gouvernement mexicain pour cette extradition », Garland a déclaré dans un communiqué.

« La lutte contre les cartels a nécessité un courage incroyable de la part des forces de l’ordre américaines et mexicaines ainsi que des militaires, dont beaucoup ont donné leur vie pour obtenir justice », a-t-il déclaré.

« Le ministère de la Justice continuera de demander des comptes à ceux qui ont alimenté l’épidémie d’opioïdes qui a dévasté trop de communautés à travers le pays. »

Guzman, l’un des héritiers de l’empire du trafic de son père, a été brièvement arrêté dans la ville de Culiacan, dans le nord du pays, en 2019, mais relâché sur ordre du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador pour éviter une effusion de sang lorsque son cartel a riposté après son arrestation.

L’armée mexicaine a utilisé des hélicoptères de combat Black Hawk contre les mitrailleuses lourdes montées sur camion du cartel. Les hommes armés du cartel ont frappé deux avions militaires, les forçant à effectuer des atterrissages d’urgence, puis ont envoyé des hommes armés à l’aéroport de la ville de Culiacan, où des avions militaires et civils ont également été touchés par des tirs.

Les violences ont tué 30 personnes à Culiacan, dont 10 militaires.

Le fils a été de nouveau capturé en janvier après un intense échange de tirs dans l’État de Sinaloa, au nord du Mexique.

Les médias mexicains, dont le réseau d’information Milenio, ont rapporté que Guzman avait été sorti d’une prison à sécurité maximale dans le centre du Mexique pour traverser la frontière américaine par avion.

Le gouvernement américain a demandé l’extradition de Guzman en février afin qu’il puisse faire face à des accusations en matière de drogue devant un tribunal américain.

En avril, les procureurs américains ont dévoilé de nombreux actes d’accusation contre Guzman et ses frères, connus collectivement sous le nom de « Chapitos ».

Ils ont expliqué en détail comment, après l’extradition de leur père et sa condamnation à perpétuité aux États-Unis, les frères ont orienté le cartel de plus en plus vers des drogues synthétiques comme la méthamphétamine et le puissant opioïde de synthèse, le fentanyl. L’acte d’accusation indiquait que leur objectif était de produire d’énormes quantités de fentanyl et de le vendre au prix le plus bas.

Les Chapitos sont également connus pour leur violence grotesque qui semble dépasser toute notion de retenue manifestée par les générations précédentes de dirigeants de cartels.

Ils ont nié les allégations de trafic de drogue.

En 2021, le Département d’État américain a offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information conduisant à l’arrestation ou à la condamnation d’Ovidio.

Son père, « El Chapo » Guzman, s’est fait connaître à la tête du cartel de Sinaloa et a été extradé vers les États-Unis en 2017 après s’être évadé à deux reprises de prison au Mexique.

L’aîné Guzman est actuellement détenu dans une prison « supermax » de haute sécurité dans l’État du Colorado.