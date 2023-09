Ovidio Guzmán, fils d’El Chapo et patron présumé du fentanyl, envoyé aux États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

Ovidio Guzmán, fils de l’ancien baron de la drogue Joaquín « El Chapo » Guzmán, qui serait devenu lui-même un important trafiquant – et est accusé d’être un protagoniste du boom meurtrier du fentanyl aux États-Unis – a été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de stupéfiants. , a déclaré vendredi le ministère de la Justice.

Les procureurs affirment que le jeune Guzmán, 33 ans, a contribué à diriger ce que le procureur général Merrick Garland a qualifié de « l’opération de trafic de fentanyl la plus importante, la plus violente et la plus prolifique au monde ».

L’armée mexicaine et les troupes de la Garde nationale ont capturé Guzmán dans la ville de Culiacán à Sinaloa en janvier lors d’échanges de tirs qui ont fait au moins 29 morts. Il a été inculpé à New York, Chicago et Washington DC pour trafic de fentanyl, de cocaïne, d’héroïne et d’autres drogues illégales vers les États-Unis.

L’extradition de Guzmán était une priorité pour l’administration Biden, qui a intensifié la pression sur le gouvernement mexicain pour qu’il freine la production de fentanyl, car cela a dévasté les communautés américaines. Les autorités américaines considèrent l’extradition comme cruciale, car les principaux trafiquants ont profité par le passé du laxisme des contrôles dans les prisons mexicaines pour s’échapper ou continuer à diriger leur empire de la drogue.

Les responsables mexicains ont déclaré en privé ces dernières semaines qu’ils pensaient que le processus d’extradition de Guzmán prendrait encore un an, car il avait épuisé les recours possibles.

On ne sait pas exactement pourquoi l’extradition a été soudainement approuvée et exécutée. Les autorités américaines l’ont annoncé vendredi soir, alors qu’une grande partie du Mexique célébrait le jour de l’indépendance du pays. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des hauts responsables mexicains.

Garland a salué vendredi la coopération des autorités américaines et mexicaines et a exprimé sa gratitude envers ceux qui « ont donné leur vie pour obtenir justice ».

« Cette action est l’étape la plus récente dans les efforts du ministère de la Justice pour attaquer tous les aspects des opérations du cartel », a déclaré Garland dans un communiqué. « Le ministère de la Justice continuera de demander des comptes à ceux qui ont alimenté l’épidémie d’opioïdes qui a dévasté trop de communautés à travers le pays. »

Les procureurs fédéraux affirment que le cartel de Sinaloa a été un leader dans la production de fentanyl – obtenant des précurseurs chimiques en grande partie de Chine, fabriquant la drogue au Mexique, puis acheminant la substance mortelle vers les États-Unis.

Le fentanyl est la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 49 ans, selon les autorités. Entre 2019 et 2021, les surdoses mortelles ont augmenté de 94 pour cent. On estime que 196 Américains meurent chaque jour à cause du fentanyl, selon le ministère de la Justice.

Ovidio Guzmán fait partie des dizaines d’accusés inculpés par de grands jurys à New York, Chicago et dans le district de Columbia pour des opérations présumées de trafic de drogue. Ils comprennent trois de ses frères ; ensemble, ils sont connus sous le nom de Chapitos.