Overwatch 2 Season 1 Battle Pass : Réponses à vos questions

Surveiller 2 lance aujourd’hui, faisant suite au tireur de héros original avec nouveaux hérosnouveau gameplay, nouvelles mesures de sécurité et un tout nouveau système de passe de combat. Les joueurs peuvent débloquer des objets dans la passe de combat en jouant au jeu et en relevant des défis. Le Battle Pass aura une piste gratuite, accessible à tous, et une piste payante, qui offre plus de déblocages pour 10 $ de monnaie du jeu.

La passe de combat est un changement majeur dans la structure de monétisation d’Overwatch. Le premier jeu utilisait des boîtes à butin pour gagner de l’argent – un système qui a été fortement critiqué et même interdit dans certains pays. Les passes de combat ont leurs défauts et leurs critiques, mais à tout le moins, il s’agit d’un système plus simple qui ne repose pas sur la chance du tirage au sort. Au lieu de cela, les joueurs doivent jouer de manière cohérente s’ils veulent débloquer tous les éléments de la passe de combat, enregistrant généralement des dizaines d’heures pour atteindre le niveau final. (Nous décomposons ces calculs pour vous ci-dessous.)

De nombreux tireurs se sont tournés vers les passes de combat pour aider à monétiser leurs jeux au fil du temps, notamment Fortnite, Valorant et Apex Legends. Overwatch est le dernier à les rejoindre. Voici tout ce que vous devez savoir sur la passe de combat de la saison 1 d’Overwatch 2 sur le thème du cyberpunk.

Tempête De Neige



Comment débloquer de nouveaux héros Overwatch 2 ?

Quiconque a joué à l’Overwatch original aura automatiquement accès aux trois nouveaux héros – Sojourn, Junker Reine et Kiriko – lors du premier démarrage d’Overwatch 2. Cependant, les nouveaux joueurs devront déverrouiller Kiriko via la passe de combat, et tous les joueurs devront débloquer de futurs héros. Kiriko se déverrouille au niveau 55 du pass de combat gratuit, et immédiatement avec le pass de combat premium, que vous pouvez acheter pour 1 000 pièces (10 $).

Comment faites-vous avancer la passe de combat?

Les joueurs reçoivent des défis quotidiens, hebdomadaires, saisonniers, compétitifs et à vie, qui vous aideront tous à progresser dans votre passe de combat. Les défis quotidiens sont assez simples, impliquant généralement des actes comme faire la queue pour les trois rôles et soigner ou infliger des dégâts avec des armes ou des capacités. Parfois, il suffit de dire bonjour ou de remercier l’un de vos coéquipiers. Les joueurs ont six défis quotidiens, et les trois premiers vous attribuent 3 000 XP pour votre passe de combat. Les trois autres n’offrent pas d’XP, mais vous donnent une certaine flexibilité dans les défis que vous poursuivez.

Blizzard/Capture d’écran par Adam Benjamin/CNET



D’autres défis sont des entreprises plus importantes et récompensent diverses quantités d’expérience. Les défis hebdomadaires attribuent 5 000 XP (un demi-niveau) ainsi que des pièces – la monnaie du jeu utilisée pour acheter des cosmétiques et des passes de combat premium. Terminer les 11 défis hebdomadaires vous rapportera 60 pièces.

Les défis saisonniers offrent entre 500 et 5 000 XP. Les défis compétitifs ne font pas avancer la passe de combat, mais ils vous rapportent des points compétitifs (utilisés pour acheter des armes dorées) et des titres. Les défis à vie attribuent de 500 XP à de nouvelles icônes ou titres.

Blizzard/Capture d’écran par Adam Benjamin/CNET



Combien de temps faut-il pour débloquer de nouveaux héros Overwatch et terminer le Battle Pass ?

Voici comment les calculs fonctionnent : si vous complétez le nombre maximum de défis quotidiens et hebdomadaires, vous gagnerez 118 000 XP grâce aux défis chaque semaine (7 x 9 000 pour le quotidien = 63 000 XP, plus 11 x 5 000 pour l’hebdomadaire = 55 000 XP). Votre première victoire de la journée vous rapporte 1 000 XP, donc en supposant que vous gagniez un match chaque jour, cela vous fait monter jusqu’à 125 000 XP, ce qui équivaut à 12 niveaux de passe de combat en une semaine. Cela signifie qu’il vous faudrait un peu plus de quatre semaines pour débloquer un nouveau héros et que vous atteindrez 80 – le dernier niveau – à mi-chemin de votre septième semaine. Jouer et gagner des jeux vous accorde une petite quantité d’expérience, vous pouvez donc raisonnablement arrondir ces estimations.

Combien de temps de jeu cela se traduit-il ? C’est difficile à dire. Certains jours, il m’a fallu quatre ou cinq matchs pour surmonter mes défis quotidiens parce que je ne pouvais pas gagner ensemble, ou les matchs allaient trop vite pour que je puisse accumuler des soins ou des dégâts. Certains jours, j’ai terminé les trois défis quotidiens en un seul match.

Blizzard/Capture d’écran par Adam Benjamin/CNET



Dans l’ensemble, j’ai atteint le niveau 20 dans la passe de combat en deux semaines, jouant environ 10 heures par semaine, sans terminer tous mes défis hebdomadaires. Cependant, j’ai également débloqué le pass premium, qui accorde 20% d’XP de match bonus (ce qui signifie qu’il ne s’applique pas aux défis), donc les joueurs gratuits progresseraient légèrement plus lentement que cela.

Pouvez-vous payer pour débloquer des niveaux ?

Pour les joueurs free-to-play, la meilleure utilisation des pièces sera de stocker pour débloquer des passes de combat premium toutes les deux saisons lorsque de nouveaux héros seront proposés. Cependant, ces mêmes pièces peuvent être utilisées pour débloquer des niveaux dans la passe de combat si quelque chose semble être hors de portée d’ici la fin de la saison. Vous pouvez acheter un niveau pour 200 pièces, ce qui représente environ trois semaines de défis hebdomadaires ou l’équivalent de 2 $ dans la boutique.

Blizzard/Capture d’écran par Adam Benjamin/CNET



Encore une fois, si vous ne voulez pas dépenser d’argent pour Overwatch 2, économisez vos pièces pour les passes de combat premium. Vous pouvez gagner 540 pièces par saison, ce qui signifie que vous pourrez théoriquement économiser les 1 000 pièces dont vous avez besoin pour une passe de combat premium afin de débloquer immédiatement de nouveaux héros dans les saisons paires. (Mais notez que nous obtenons un autre nouveau héros dans la saison deux, de sorte que les mathématiques ne fonctionneront pas tout à fait avant le début de la saison trois.) En comparaison, ces mêmes 1 000 pièces (10 $) ne vous achètent que cinq niveaux de la passe de combat — un onzième des progrès dont vous avez besoin pour un nouveau héros.

Qu’y a-t-il dans le Battle Pass de la saison 1 pour Overwatch 2 ?

Réponse courte : beaucoup ! Les plus gros objets sont le nouveau héros de soutien, Kiriko, et le nouveau skin mythique Cyberdemon badass pour Genji. Les skins mythiques sont un nouveau type de cosmétique pour Overwatch 2, avec des animations uniques et la possibilité de personnaliser l’apparence.

D’autres nouveaux ajouts sont des souvenirs – un type de cosmétique que votre personnage peut équiper lors de certaines emotes – et des charmes d’armes, qui sont de petits objets qui s’accrochent à votre arme (ou pour certains personnages, à leurs mains) pour une personnalisation supplémentaire. Les joueurs peuvent également déverrouiller des plaques nominatives – de petites bannières d’arrière-plan pour votre nom d’utilisateur – et des titres.

Voici la répartition des chiffres pour la passe de combat premium, de Article de blog de Blizzard: